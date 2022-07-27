Геніальний спосіб відіпрати білі шкарпетки: бруд відійде без зусиль
Білі шкарпетки непросто відіпрати у пральній машині, позаяк затоптана чорна підошва ніяк не хоче повертатися до свого початкового вигляду. Але це цілком реально.
Читайте нижче в матеріалі Styler кілька геніальних способів впоратися з брудом на шкарпетках.
Якщо шкарпетки дуже брудні
Сильно забруднені шкарпетки краще замочувати на всю ніч з використанням господарського мила:
- Намильте вологі шкарпетки по всій поверхні (терти не треба).
- Покладіть їх в поліетиленовий пакет.
- Залиште на ніч.
- Вранці виперіть звичним для вас способом.
Також для замочування можна використовувати оцет: 1 ч. ложку оцту розведіть в 1 літрі води. Шкарпетки залиште в розчині мінімум на 6 годин, потім виперіть.
З використанням відбілювача
Відбілити білі шкарпетки допоможе борна кислота, сік лимона, будь-які кисневі відбілювачі і засоби для виведення плям.
- Візьміть 2 ст. л. відбілюючого засобу.
- Розчиніть їх у двох літрах води.
- Додайте 100 г порошку.
- Замочіть одяг і залиште на ніч.
- Вранці виперіть.
Зазначений метод допоможе надати білизну шкарпеток, а також відіпрати їх від темної підошви та інших забруднень.
Як зберегти колір вовняних шкарпеток
Кольорові вовняні шкарпетки перед пранням замочують на 1,5-2 години в холодній воді з додаванням солі. Це робиться для того, щоб виріб не втратило колір.
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