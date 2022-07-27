Геніальний спосіб відіпрати білі шкарпетки: бруд відійде без зусиль

Якщо шкарпетки дуже брудні

Сильно забруднені шкарпетки краще замочувати на всю ніч з використанням господарського мила:

Намильте вологі шкарпетки по всій поверхні (терти не треба).

Покладіть їх в поліетиленовий пакет.

Залиште на ніч.

Вранці виперіть звичним для вас способом.

Також для замочування можна використовувати оцет: 1 ч. ложку оцту розведіть в 1 літрі води. Шкарпетки залиште в розчині мінімум на 6 годин, потім виперіть.

З використанням відбілювача

Відбілити білі шкарпетки допоможе борна кислота, сік лимона, будь-які кисневі відбілювачі і засоби для виведення плям.

Візьміть 2 ст. л. відбілюючого засобу.

Розчиніть їх у двох літрах води.

Додайте 100 г порошку.

Замочіть одяг і залиште на ніч.

Вранці виперіть.

Зазначений метод допоможе надати білизну шкарпеток, а також відіпрати їх від темної підошви та інших забруднень.

Як зберегти колір вовняних шкарпеток

Кольорові вовняні шкарпетки перед пранням замочують на 1,5-2 години в холодній воді з додаванням солі. Це робиться для того, щоб виріб не втратило колір.