Будут ли данные о женщинах вносить в реестр военнообязанных: объяснение юриста

Что указано в законе

"Президент подписал 2 апреля законопроект 10062, сейчас это уже действующий Закон номер 4539, где указываются изменения в единый реестр военнообязанных, призывников и резервистов. В нем говорится, что данные всех граждан Украины, там не уточняются пола, поэтому речь идет и о мужчинах, и о женщинах, в возрасте от 17 до 60 лет будут вноситься в реестр", - говорит адвокат Мария Левченко.

Это означает, что информация будет собираться из всех реестров - и из налоговой, и по поводу демографического реестра и миграционной службы - все будет указываться в реестре.

Действительно ли будут вносить данные женщин в реестр

На самом деле Закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных, призывниках и резервистах действует у нас еще с 2017 года.

"В статье 13 еще тогда отмечалась та же информация, только отличался возраст - в базу вносили с 18 лет. Но если вы прочтете второй пункт этой статьи, то там будет указано, что все данные граждан Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами - удаляются из этого реестра", - отмечает юрист.

То есть с налоговой, миграционной службы и т. д вся информация предоставляется в этот реестр, дальше все сопоставляется - является ли гражданин призывником, военнообязанным или резервистом. И если у человека нет такого статуса, то эти данные удаляются.

"Поэтому если женщина не является военнообязанной, призывником или резервистом, то данные из этого реестра будут удаляться. Поэтому не ведитесь на мифы, которые сейчас активно разгоняют", - говорит Левченко.