Чи будуть дані про жінок вносити у реєстр військовозобов'язаних: пояснення юриста

Що вказано у законі

"Президент підписав 2 квітня законопроект 10062, зараз це вже чинний Закон номер 4539, де зазначаються зміни до єдиного реєстру військовозобов'язаних, призовників та резервістів. У ньому йдеться, що дані усіх громадян України, там не уточнюються статі, тому йдеться і про чоловіків, і про жінок, віком від 17 до 60 років вноситимуться у реєстр", - каже адвокат Марія Левченко.

Це означає, що інформація збиратиметься з усіх реєстрів - і з податкової, і з приводу демографічного реєстру та міграційної служби - все буде зазначатися у реєстрі.

Чи дійсно вноситимуть дані жінок у реєстр

Насправді Закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів діє в нас ще з 2017 року.

"У статті 13 ще тоді зазначалася та ж інформація, тільки різнився вік - у базу вносили із 18 років. Але якщо ви прочитаєте другий пункт цієї статті, то там буде зазначено, що всі дані громадян України, які не є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами - видаляються із цього реєстру", - наголошує юрист.

Тобто із податковою, міграційної служби і т. д. вся інформація надається до цього реєстру, далі все зіставляється - чи є людина призовником, військовозобов'язаним чи резервістом. І якщо особа не має такого статусу, то ці дані видаляються.

"Тому, якщо жінка не є військовозобов'язаною, призовником чи резервістом, то дані з цього реєстру будуть видалятися. Тож не ведіться на міфи, які зараз активно розганяють", - каже Левченко.