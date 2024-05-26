Накажут ли Верку Сердючку за исполнение русскоязычных хитов в Киеве: языковой омбудсмен ответил

Накажут ли Верку Сердючку за песни на русском

Как отметил Тарас Кремень, если песня артиста является авторской, если этот певец не запрещен и является гражданином Украины, а трек есть в официальном репертуаре, то исполнять его - не запрещено.

"По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав. Мы категорически поддерживаем инициативы отечественных исполнителей, которые перешли на украинский язык и перевели свои песни. Таких примеров сотни", - сказал языковой омбудсмен.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Также он добавил, что намерен "обратиться к организаторам концерта, исполнителю, Министерству культуры за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше".

"Будем надеяться, что этот концерт станет не только предметом обсуждений, но и очередной волной украинизации в сфере культуры. Часть граждан действительно обеспокоена нарушением языковых прав", - подытожил Креминь.

Что предшествовало скандалу

17 мая Верка Сердючка дала концерт в Osocor Residence в Киеве. На нем она исполнила песни из своего русскоязычного репертуара, такие как "Дольче Габбана" и "Все будет хорошо". Это вызвало реакцию среди слушателей.

В комментариях подписчики высказали свое мнение: "Это был просто трэш петь на русском", "Кому траур, кому война, а у кого одни танцульки в голове", "Одна Украина, а война и горе у одних, а другие веселятся...".

Другая часть поклонников стали на сторону Андрея Данилко: "Он построил госпиталь за свои средства, помог стольким бойцам и армии в целом!!!! Данилко продал на аукционе Sotheby's свой Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска за 11 млн грн. Вырученные от продажи раритетного автомобиля деньги Данилко передадут для создания в Украине современного центра реабилитации и протезирования Superhumans. И не кричит об этом на весь мир".