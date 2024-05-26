Чи покарають Вєрку Сердючку за виконання російськомовних хітів у Києві: мовний омбудсмен відповів

Чи покарають Вєрку Сердючку за пісні російською

Як зазначив Тарас Кремінь, якщо пісня артиста є авторською, якщо цей співак не заборонений і є громадянином України, а трек є в офіційному репертуарі, то виконувати його - не заборонено.

"З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні", - сказав мовний омбудсмен.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Також він додав, що має намір "звернутися до організаторів концерту, виконавця, Міністерства культури за роз’ясненнями, і для того, щоб української мови дійсно було більше".

"Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури. Частина громадян справді стурбована порушенням мовних прав", - підсумував Кремінь.

Що передувало скандалу

17 травня Вєрка Сердючка дала концерт в Osocor Residence у Києві. На ньому вона виконала пісні зі свого російськомовного репертуару, такі як "Дольче Габбана" і "Все будет хорошо". Це викликало реакцію серед слухачів.

У коментарях підписники висловили свою думку: "Це був просто треш співати російською", "Кому траур, кому війна, а у кого одні танцюльки в голові", "Одна Україна, а війна і горе в одних, а інші веселяться…".

Інша частина шанувальників стали на бік Андрія Данилка: "Він побудував госпіталь за свої кошти, допоміг стільком бійцям і армії в цілому!!!! Данилко продав на аукціоні Sotheby's свій Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску за 11 млн грн. Виручені від продажу раритетного автомобіля гроші Данилка передадуть для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans. І не кричить про це на весь світ".