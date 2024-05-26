ua en ru
Нд, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи покарають Вєрку Сердючку за виконання російськомовних хітів у Києві: мовний омбудсмен відповів

Неділя 26 травня 2024 15:00
UA EN RU
Чи покарають Вєрку Сердючку за виконання російськомовних хітів у Києві: мовний омбудсмен відповів Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно під час концерту в столиці Вєрка Сердючка нарвалася на хейт у свій бік через те, що виконала пісні з російськомовного репертуару. З цього приводу висловився уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням коментар мовного омбудсмена для Телеграфу.

Чи покарають Вєрку Сердючку за пісні російською

Як зазначив Тарас Кремінь, якщо пісня артиста є авторською, якщо цей співак не заборонений і є громадянином України, а трек є в офіційному репертуарі, то виконувати його - не заборонено.

"З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні", - сказав мовний омбудсмен.

Чи покарають Вєрку Сердючку за виконання російськомовних хітів у Києві: мовний омбудсмен відповів

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Також він додав, що має намір "звернутися до організаторів концерту, виконавця, Міністерства культури за роз’ясненнями, і для того, щоб української мови дійсно було більше".

"Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури. Частина громадян справді стурбована порушенням мовних прав", - підсумував Кремінь.

Що передувало скандалу

17 травня Вєрка Сердючка дала концерт в Osocor Residence у Києві. На ньому вона виконала пісні зі свого російськомовного репертуару, такі як "Дольче Габбана" і "Все будет хорошо". Це викликало реакцію серед слухачів.

У коментарях підписники висловили свою думку: "Це був просто треш співати російською", "Кому траур, кому війна, а у кого одні танцюльки в голові", "Одна Україна, а війна і горе в одних, а інші веселяться…".

Інша частина шанувальників стали на бік Андрія Данилка: "Він побудував госпіталь за свої кошти, допоміг стільком бійцям і армії в цілому!!!! Данилко продав на аукціоні Sotheby's свій Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску за 11 млн грн. Виручені від продажу раритетного автомобіля гроші Данилка передадуть для створення в Україні сучасного центру реабілітації та протезування Superhumans. І не кричить про це на весь світ".

Нещодавно у команді Олега Винника відреагували на хейт у бік співака.

Також ексдружина Потапа висловилася про чоловіка 26-річної доньки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Данилко Верка Сердючка Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи
Закон про мобілізацію: чи можуть призвати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи