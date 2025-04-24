Получила ли Ани Лорак новый украинский паспорт? Ответ МИДа

Поскольку в России, где сейчас проживает одиозная певица, нет украинского посольства, она физически не могла оформить паспорт в этой стране.

Именно поэтому, по словам российских медиа, Лорак якобы обратилась в консульства Украины в Грузии или Армении.

Более того, пропагандисты заявили, что артистка якобы отказалась от отчества, ссылаясь на вымышленные изменения в новых украинских паспортах - хотя такая информация не соответствует действительности. Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Как всегда, никаких доказательств эти громкие утверждения не сопровождали.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что провели проверку и не обнаружили никакого подтверждения получения Ани Лорак украинского паспорта.

"Министерство иностранных дел Украины опровергает данную информацию, которая была размещена в российских СМИ. Мы немедленно отреагировали на данную ситуация, проверили всю информацию, которая касалась возможного данного случая через ведомственную информационную систему, через посольство Украины в Армении и Грузии, на которые ссылалась российские СМИ", - говорится в сообщении. Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, в 2024 году, когда в России проходили так называемые "выборы", в информационном пространстве активно распространяли слухи о том, что Ани Лорак якобы подала документы на получение российского гражданства.

Сама певица никак не прокомментировала эти заявления - она не подтвердила, но и не опровергла их.