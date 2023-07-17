Мобилизация в Украине: в течение какого времени можно оспорить выводы ВВК и как это сделать

Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать двумя путями - через вышестоящую ВВК или через суд. Для этого должны быть веские основания, предусмотренные в Положениях о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Какие сроки обжалования выводов ВВК

"Вы можете обжаловать решение в вышестоящей или центральной военно-врачебной комиссии или обратится в суд. Срок обращения в суд - это полгода с даты вынесения такого вывода. Но если вы не сразу пошли в суд, а сначала обжаловали предварительные выводы в вышестоящей ВВК и ее заключение вас не удовлетворило, то у вас есть 3 месяца на обращение в суд с даты вынесения решения вышестоящей ВВК", - объясняют юристы.

Они подчеркивают, что действие этого вывода на время рассмотрения дела в суде может быть остановлено. А вот если вы жалуетесь в вышестоящую ВВК, то вывод продолжает действовать.

"Поэтому в суд обращаться все-таки выгоднее", - отмечают эксперты.

Какие основания для обжалования выводов ВВК

Основанием для обжалования выводов ВВК могут быть следующие обстоятельства:

врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания

при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и больше болезней

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе

в процессе определения ограниченной годности лица ВВК не индивидуализировала такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью выполнять обязанности военнослужащего

Также основанием для обжалования могут являться и другие обстоятельства. В частности, формальное прохождение ВВК только "на бумаге" или без реального обследования.

С помощью военного адвоката или военного юриста можно оспорить решение ВВК.

Как обжаловать заключение ВВК

Просмотреть решение ВВК можно следующим образом: