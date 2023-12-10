Могут ли забрать на фронт мужчину с ІІІ группой инвалидности: объяснение юриста
В Украине мобилизация не прекращается с 24 февраля 2022 года, однако уже не раз менялись условия, кто из мужчин может быть призван на фронт. Поэтому для многих украинцев остаются непонятными некоторые вопросы, в частности, могут ли мобилизовать мужчину с ІІІ группой инвалидности?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.
Могут ли мобилизовать мужчину с ІІІ группой инвалидности
Адвокат Мария Левченко объясняет, что при вручении повестки работники ТЦК и СП не имеют возможности проверить, есть ли у конкретного мужчины основания для отсрочки от мобилизации или нет. Так что вручить повестку могут даже мужчине с ІІІ группой инвалидности для того, чтобы уточнить учетные данные.
"По поводу мобилизации - такого мужчину могут призвать после прохождения ВВК. Напомню, что в августе внесли изменения в приказ 402 Минобороны по поводу облегчения диагнозов, с которыми можно нести военную службу. Поэтому теперь могут мобилизовать даже с ІІІ группой инвалидности, если у вас облегчен диагноз", - объяснила Левченко.
Как обжаловать заключение ВВК
Обжаловать выводы ВВК о пригодности к военной службе можно в досудебном и судебном порядке.
При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВВК наивысшего уровня, такими являются:
- ВВК районного (городского) территориального центра, нужно обращаться в ВВК области или Киев
- ВВК областей - ВВК регионов
- постановления любых ВВК могут просматривать Центральные ВВК
Для обжалования решения ВВК в досудебном порядке следует представить следующие документы:
- заявление о пересмотре оспариваемого решении ВВК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения
- все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается
- результаты предварительных медицинских исследований (если есть)
При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:
- сразу, без предварительного использования досудебного порядка
- или после получения негативного заключения от последней инстанции досудебного порядка
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