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Могут ли забрать на фронт мужчину с ІІІ группой инвалидности: объяснение юриста

Воскресенье 10 декабря 2023 17:00
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Могут ли забрать на фронт мужчину с ІІІ группой инвалидности: объяснение юриста Подлежат ли мужчины с ІІІ группой мобилизации (фото: Общественное/Львов)
Автор: Василина Копытко

В Украине мобилизация не прекращается с 24 февраля 2022 года, однако уже не раз менялись условия, кто из мужчин может быть призван на фронт. Поэтому для многих украинцев остаются непонятными некоторые вопросы, в частности, могут ли мобилизовать мужчину с ІІІ группой инвалидности?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Могут ли мобилизовать мужчину с ІІІ группой инвалидности

Адвокат Мария Левченко объясняет, что при вручении повестки работники ТЦК и СП не имеют возможности проверить, есть ли у конкретного мужчины основания для отсрочки от мобилизации или нет. Так что вручить повестку могут даже мужчине с ІІІ группой инвалидности для того, чтобы уточнить учетные данные.

"По поводу мобилизации - такого мужчину могут призвать после прохождения ВВК. Напомню, что в августе внесли изменения в приказ 402 Минобороны по поводу облегчения диагнозов, с которыми можно нести военную службу. Поэтому теперь могут мобилизовать даже с ІІІ группой инвалидности, если у вас облегчен диагноз", - объяснила Левченко.

Как обжаловать заключение ВВК

Обжаловать выводы ВВК о пригодности к военной службе можно в досудебном и судебном порядке.

При досудебном порядке обжалования человеку следует обратиться к ВВК наивысшего уровня, такими являются:

  • ВВК районного (городского) территориального центра, нужно обращаться в ВВК области или Киев
  • ВВК областей - ВВК регионов
  • постановления любых ВВК могут просматривать Центральные ВВК

Для обжалования решения ВВК в досудебном порядке следует представить следующие документы:

  • заявление о пересмотре оспариваемого решении ВВК низшего уровня, в котором указать причины пересмотра определения
  • все имеющиеся документы, выданные ВВК, решение которой пересматривается
  • результаты предварительных медицинских исследований (если есть)

При судебном порядке обжалование в суд можно обращаться:

  • сразу, без предварительного использования досудебного порядка
  • или после получения негативного заключения от последней инстанции досудебного порядка

Ранее мы писали о том, в каких случаях могут аннулировать отсрочку от мобилизации.

Читайте также, какое нарушение часто допускают работники ТЦК и полиции при вручении повесток.

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