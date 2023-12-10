Чи можуть забрати на фронт чоловіка із ІІІ групою інвалідності: пояснення юриста

В Україні мобілізація не припиняється із 24 лютого 2022 року, втім уже не одноразово змінювались умови, хто із чоловіків може бути призваний на фронт. Тож для багатьох українців залишаються незрозумілими певні питання, зокрема про те, чи можуть мобілізувати чоловіка із ІІІ групою інвалідності?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" в Telegram .

Чи можуть мобілізувати чоловіка із ІІІ групою інвалідності

Адвокат Марія Левченко пояснює, що при врученні повістки працівники ТЦК та СП не мають можливості перевірити, чи в конкретного чоловіка є підстави для відстрочки від мобілізації, ні чи. То ж вручити повістку можуть навіть чоловіку із ІІІ групою інвалідності для того, щоб уточнити облікові дані.

"З приводу мобілізації - то такого чоловіка можуть призвати після проходження ВЛК. Нагадаю, що у серпні відбулися зміни до наказу 402 Міноборони щодо полегшення діагнозів, із якими можна нести військову службу. Тож тепер можуть мобілізувати навіть із ІІІ групою інвалідності, якщо у вас полегшений діагноз", - пояснила Левченко.

Як оскаржити висновок ВЛК

Оскаржити висновки ВЛК про придатність до військової служби можна у досудовому та судовому порядку.

При досудовому порядку оскарження людині слід звернутися до ВЛК найвищого рівня, такими є:

ВЛК районного (міського) територіального центру, потрібно звертатися до ВЛК області чи Києва

ВЛК областей - ВЛК регіонів

постанови будь-яких ВЛК можуть переглядати Центральні ВЛК

Для оскарження ухвали ВЛК у досудовому порядку слід подати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної ухвали ВЛК нижчого рівня, в якій вказати причини перегляду ухвали

усі наявні документи, видані ВЛК, рішення якої переглядається

результати попередніх медичних досліджень (якщо є)

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися: