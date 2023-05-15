Могут ли мобилизовать многодетных родителей: адвокат указала на важные нюансы
В Украине продолжается всеобщая мобилизация граждан из-за российского вторжения. В начале мая военное положение продлили еще на 90 дней, а вместе с ним и общую мобилизацию граждан.
Могут ли мобилизовать в ВСУ многодетных родителей и какие документы подтверждают такой статус, рассказала адвокат Виолетта Монастырская.
Что такое многодетная семья
Это семья, в которой супруги состоят в официальном и зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей.
Также семья считается многодетной, если троих или более детей воспитывает только один из супругов - отец или мать.
Если в семье есть дети, которые обучаются на дневной или дуальной форме образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования и эти дети старше 18 лет, то семья будет считаться многодетной до окончания учебных заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет.
Мобилизация многодетных родителей в 2023 году
Согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", многодетные родители имеют отсрочку на период военного положения и не могут быть мобилизованы.
"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть мужчины и женщины, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК", - подчеркивает Монастырская.
В 2023 году никаких изменений в Закон Украины о мобилизации по поводу многодетных родителей не вносились.
Как подтвердить статус многодетной семьи
Статус многодетной семьи или детей из такой семьи их право на получение льгот в соответствии с Законом Украины "Об охране детства" подтверждается соответствующим удостоверением.
Его выдают в структурных подразделениях по социальной защите населения, в исполнительных органах городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, а также - в Центре предоставления административных услуг.
Подать заявление можно лично, через законного представителя, отправив документы по почте или с помощью электронной почты.
Какие нужны документы:
- Заявление родителя для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка из многодетной семьи - по форме, утвержденной Минсоцполитики.
- Фотографию (цветную или ч/б), размером 30 на 40 мм.
- Документы, которые подтверждают факт воспитания ребенка одним из родителей (при регистрации повторного брака и проживания с детьми от предыдущего брака).
- Копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка (в случае рождения ребенка или обучения лица в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме обучения за пределами Украины).
- Справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки (в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится на дневной форме обучения в общей средней, профессиональной, профессионального высшего, высшего образования)
- Копию свидетельства о рождении детей
- Копию свидетельства о браке (кроме родителей, которые не состоят в браке)
- Копии страниц паспорта родителей
- Копия вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях.
Кстати, ранее мы писали о том, кого могут мобилизовать в армию летом 2023 года.
А еще рассказывали о том, кто точно не подлежит призову в армию в 2023 году.