Чи можуть мобілізувати багатодітних батьків: адвокат вказала на важливі нюанси
В Україні триває загальна мобілізація громадян через російське вторгнення. На початку травня воєнний стан продовжили ще на 90 днів, а разом із ним і загальну мобілізацію громадян.
Чи можуть мобілізувати у ЗСУ багатодітних батьків та які документи підтверджують такий статус, розповіла адвокат Віолетта Монастирська.
Що таке багатодітна родина
Це сім'я, в якій подружжя перебуває в офіційному та зареєстрованому шлюбі, проживає разом і виховує трьох і більше дітей.
Також сім'я вважається багатодітною, якщо трьох чи більше дітей виховує лише один із подружжя – батько чи мати.
Якщо в сім'ї є діти, які навчаються на денній або дуальній формі освіти в закладах загальної середньої, професійної, професійної вищої та вищої освіти та ці діти віком від 18 років, то сім'я вважатиметься багатодітною до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.
Мобілізація багатодітних батьків у 2023 році
Згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", багатодітні батьки мають відстрочку на період воєнного стану і не можуть бути мобілізовані.
"Серед осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації, є чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей віком до 18 років, водночас вони можуть бути призвані на службу за власним бажанням та рішенням ВЛК", - підкреслює Монастирська.
2023 року жодних змін до Закону України про мобілізацію щодо багатодітних батьків не вносилися.
Як підтвердити статус багатодітної родини
Статус багатодітної сім'ї чи дітей із такої сім'ї їхнє право на отримання пільг відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" підтверджується відповідним посвідченням.
Його видають у структурних підрозділах із соціального захисту населення, у виконавчих органах міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад, а також – у Центрі надання адміністративних послуг.
Подати заяву можна особисто через законного представника, надіславши документи поштою або за допомогою електронної пошти.
Які необхідні документи:
- Заява батька для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини із багатодітної сім'ї - за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
- Фотографію (кольорову або ч/б) розміром 30 на 40 мм.
- Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (при реєстрації повторного шлюбу та проживання з дітьми від попереднього шлюбу).
- Копію довідки з навчального закладу або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України).
- Довідку про підтвердження зарахування до навчального закладу або про переведення на наступний курс навчання в рамках відповідної програми підготовки (у разі продовження терміну дії посвідчення, якщо дитина навчається на денній формі навчання у загальній середній, професійній, професійній вищій, вищій освіті)
- Копію свідоцтва про народження дітей
- Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі)
- Копії сторінок паспорта батьків
- Копія виду на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
До речі, раніше ми писали, кого можуть мобілізувати в армію влітку 2023 року.
А ще розповідали про те, хто точно не підлягає призову до армії 2023 року.