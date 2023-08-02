Могут ли абитуриенты поступить в ВУЗ без военного билета: ответ адвоката

Сейчас активно идет вступительная кампания. Соответственно, многие родители обеспокоены вопросом о том, могут ли мальчики поступить в ВУЗ без военного билета.

В Украине продлили период военного положения и всеобщей мобилизации граждан в связи с военной агрессией РФ. Согласно закону "О мобилизации", призыву в армию подлежат мужчины с 18 до 60 лет, а на воинский учет необходимо встать в 17 лет.

Ответ на этот вопрос дал адвокат Андрей Карпенко на B2B Consult.

Правила воинского учета для юношей

В постановлении Кабинета министров №1487 указывается, что на воинский учет юноши обязаны становиться не после исполнения 17 лет, а в тот год, когда им должно исполниться 17 лет.

Стоит отметить, что при принятии на работу (обучение) государственные органы, предприятия, учреждения и организации должны проверить наличие военно-учетных документов (у военнообязанных - военных билетов или временных удостоверений, у призывников - удостоверений о приписке к призывным участкам).

То есть, призывник и военнообязанный может поступить в учебное заведение только после взятия его на воинский учет в районных (городских) ТЦК и СП (военкоматы).

Что же делать будущим студентам?

Адвокат Андрей Карпенко напомнил, что в 2023 году для военнообязанных лиц одним из требований к зачислению является предоставление в приемную комиссию военно-учетного документа.

Согласно ключевым нормам и основным новациям Порядка приема на обучение для получения высшего образования от МОН, каждый вуз разрабатывает свои правила приема абитуриентов, в которых должен содержаться порядок предоставления абитуриентами военно-учетных документов.

В пункте 34 указано:

В целях ведения персонального воинского учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа, определенного в пункте 20 настоящего Порядка, или отражение в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Дия.

Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки

доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил воинского учета под личную подпись при принятии на работу (обучение)

отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений об изменении учетных данных призывников, военнообязанных, резервистов.

То есть, будущему студенту в возрасте от 17 до 25 лет будет достаточно приписного свидетельства для поступления в ВУЗ.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что есть нюанс в связи с понижением возраста призывников с 27 до 25 лет. Если абитуриент (например, на магистратуру) достиг 25-летнего возраста, ему нужно обязательно встать на военный учет.

Так как сейчас переходной период, то для поступления лица, которое попадает под эти возрастные категории, могут разрешить предоставить только приписное удостоверение. А вот для зачисления могут потребовать уже временное удостоверение.

Если же будущий студент старше 25 лет, то ему понадобится военный билет для поступления. И этот нюанс стоит заранее уточнить в приемной комиссии заведения высшего образования.