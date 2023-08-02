Чи можуть абітурієнти вступити до ВНЗ без військового квитка: відповідь адвоката

Наразі активно йде вступна кампанія. Відповідно, багато батьків стурбовані питанням про те, чи можуть хлопчики вступити до ВНЗ без військового квитка.

В Україні продовжили період воєнного стану та загальної мобілізації громадян у зв'язку з військовою агресією РФ. Згідно із законом "Про мобілізацію", призову до армії підлягають чоловіки з 18 до 60 років, а на військовий облік необхідно стати в 17 років.

Відповідь на це запитання дав адвокат Андрій Карпенко на B2B Consult.

Правила військового обліку для юнаків

У постанові Кабінету міністрів №1487 зазначається, що на військовий облік юнаки зобов'язані стати не після виповнення 17 років, а того року, коли їм повинно виповнитися 17 років.

Варто зазначити, що при прийнятті на роботу (навчання) державні органи, підприємства, установи та організації повинні перевірити наявність військово-облікових документів (у військовозобов'язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Тобто, призовник та військовозобов'язаний може вступити до навчального закладу лише після взяття його на військовий облік до районних (міських) ТЦК та СП (військкомати).

Що ж робити майбутнім студентам?

Адвокат Андрій Карпенко нагадав, що у 2023 році для військовозобов'язаних осіб однією з вимог до зарахування є надання до приймальної комісії військово-облікового документа.

Згідно з ключовими нормами та основними новаціями Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти від МОН, кожен ВНЗ розробляє свої правила прийому абітурієнтів, в яких повинен утримуватися порядок надання абітурієнтами військово-облікових документів.

У пункті 34 зазначено:

З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

перевірку у громадян України при прийнятті на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у пункті 20 цього Порядку, або відображення в електронній формі інформації, яка міститься в таких документах, які можуть надаватися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Прийом на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється лише після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки

доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис при прийнятті на роботу (навчання)

відправка у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування з навчального закладу) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміні облікових даних призовників, військовозобов'язаних, резервістів.

Тобто майбутньому студенту віком від 17 до 25 років буде достатньо приписного свідоцтва для вступу до ВНЗ.

Крім того, адвокат наголосив, що є нюанс у зв'язку зі зниженням віку призовників з 27 до 25 років. Якщо абітурієнт (наприклад, на магістратуру) досяг 25-річного віку, йому потрібно обов'язково стати на військовий облік.

Оскільки зараз перехідний період, то для вступу особи, яка підпадає під ці вікові категорії, можуть дозволити надати лише приписне посвідчення. А ось для зарахування можуть вимагати вже тимчасове посвідчення.

Якщо ж майбутній студент віком від 25 років, то йому знадобиться військовий квиток для вступу. І цей нюанс варто наперед уточнити у приймальній комісії закладу вищої освіти.