"Мобилизация 80% мужчин": в ВСУ сделали важное заявление

Информация о том, что "мобилизуют 80% мужчин в Украине", является российским фейком, который пропагандисты намеренно распространяют, чтобы сорвать призыв.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Twitter .

Информация о полной мобилизации - российский фейк

Украинские военные подчеркивают, что россияне в очередной раз проводят информационную кампанию по срыву мобилизации в Украине.

В "липовых" Telegram-каналах, которые маскируются под украинские медиа, начали распространять сообщения о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы "призовут 80% мужчин".

Также в мессенджерах и чатах распространяют информацию о "перекрытии дорог и вручении повесток всем мужчинам призывного возраста".

В Генштабе подчеркнули, что подобные сообщения - ложь, которую распространяют, чтобы дискредитировать мобилизацию и посеять панику среди населения.

Сообщения о полной мобилизации являются российским фейком (фото: twitter.com/GeneralStaffUA)

Отметим, что военное положение и мобилизация в Украине продлены до 15 ноября. Мобилизация не прекращалась с 24 февраля 2022 года, каких-либо дополнительных условий и решений по увеличению объемов призыва в Украине не рассматривали и не принимали.

Украинцев призывают не доверять информации, которая поступает из ненадежных источников и проверять ее в официальных пабликах или на сайтах госструктур.

С 1 августа на самом деле меняться правила мобилизации

Отметим, что 1 августа будут действовать нововведения в правилах мобилизации, касающиеся военных срочной службы. Они смогут по собственному желанию перевестись в категорию мобилизованных. Это можно будет сделать при условии, что военнослужащий во время военного положения отслужил от 6 месяцев сверх установленного срока.

Также напомним, что недавно Президент подписал закон, дающий право на увольнение со службы военным, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.