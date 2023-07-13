Можно ли избежать мобилизации, если религия не позволяет воевать: точный ответ

Какие религии запрещают использование оружия

К этому списку относятся:

Адвентисты-реформисты

Адвентисты седьмого дня

Евангельские христиане

Евангельские христиане-баптисты

Покутники

Свидетели Иеговы

Харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами

Христиане в вере евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам

Общество Сознания Кришны

Можно ли отказаться от повестки из-за религии

В соответствии со статьей 65 Конституции Украины, Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью всех граждан Украины. В Законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не упоминаются исключения для людей, принадлежащих к той или иной вере.

К тому же, статья 35 Конституции Украины говорит о том, что никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений.

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Однако если исполнение воинского долга противоречит религиозным убеждениям, его должны заменить на альтернативную (невоенную) службу.

Что такое альтернативная служба

Альтернативную службу вводят вместо прохождения срочной военной службы для исполнения долга перед обществом. Она не предусматривает военную подготовку и использование оружия.

Отметим, что срок альтернативной службы больше срочной в полтора раза. Кроме того, норма прохождения альтернативной службы действовала в мирное время, а в условиях военного положения о ней речь не идет.

В таком случае специалист советует написать соответствующее письмо в военкомат и попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы.

Для этого необходимо предоставить документ, который подтвердит вашу принадлежность к определенной религиозной организации. Важно понимать, что таким правом обладают только верующие, принадлежащие к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям.

Тогда вас могут назначить на небоевую должность: повар, водитель, инженер и т. д.