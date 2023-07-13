Мобилизация в Украине. Что делать, если силой ведут в ТЦК: пошаговая инструкция

Случаются в частности случаи, когда военнообязанным лицам вручают повестки прямо на улице, после чего принудительно доставляют в ТЦК с целью прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или уточнения данных.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. При этом ежедневно появляются новости о нарушении прав человека работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как нужно реагировать на такую ситуацию и чего делать не следует, читайте дальше в материале Styler.

Если вас принудительно "закрыли" в ТЦК

Прежде всего не стоит спорить и тем более драться с обидчиками, которые держат оружие в руках. Это может завершиться грустно для всех.

"Если вы останетесь живы и невредимы, вас могут привлечь к уголовной ответственности за нападение, превышение границ самообороны", - уточнил адвокат Ростислав Кравец.

Он также напомнил, что военные не имеют права проверять документы, поэтому вместе с ними всегда должны быть полицейские.

Права военнообязанного

Военнообязанное лицо, принудительно отвезенное в ТЦК, имеет право:

узнать об основаниях задержания и содержания в ТЦК (в письменном виде)

обратиться к полицейским (вызвать полицию) с требованием защитить собственные права и разобраться в ситуации

требовать предоставления бесплатного адвоката

написать заявление о совершении уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 371 Уголовного кодекса Украины "Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей"

"Если лицу были причинены телесные повреждения, побои - следует обращаться в полицию по факту совершения уголовного правонарушения. Кроме того, обратиться в суд возможно в дальнейшем, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный ущерб", - рассказал управляющий партнер одного из адвокатских объединений Андрей Шабельников.

Необходимо также по возможности связаться с родственниками, друзьями, знакомыми - позвонить по телефону и просить:

пойти в суд того района, в котором расположен ТЦК

подать заявление следователю судьи (по ситуации, которая сложилась)

"Неважно - суббота или воскресенье, согласно статье 206 УПК. Она касается защиты судом прав человека. Любой суд, получив информацию, что лицо незаконно содержится в органах государственной власти, должен немедленно постановить определение, которым доставить это лицо в суд и сообщить, на каком основании он ее удерживает, поэтому требуйте, чтобы родственники шли в суд и требуйте от суда соответствующее постановление, обращайтесь в суд и требуйте по 206-й статье, чтобы вас доставили в суд и сообщили, на каком основании вас задержали. Ничего не подписывайте и никуда не уходите. Если они за вас подпишут - будут нести уголовную ответственность. Задержать вас могут только по решению суда", - объяснил Ростислав Кравец.

Чего делать не стоит

Юристы, имеющие опыт работы с аналогичными ситуациями, отмечают, что при содержании в ТЦК военнообязанному лицу при любых обстоятельствах не нужно:

подписывать любые документы (без рекомендации адвоката)

проходить военно-врачебную комиссию (до прояснения ситуации)

Ответственность за незаконное задержание

По словам юриста Дмитрия Винницкого, если лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, то "действия ответственных лиц можно квалифицировать по статьям 141 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) или 141-1 (Насильственное исчезновение), которое характеризуется как арест, задержание, похищение или лишение свободы человека с последующим отказом признать факт такого ареста, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме или сокрытием сведений о судьбе такого человека или месте нахождения".

Известно, что органы государственной власти и местного самоуправления (а также их должностные лица) обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным действующим законодательством и Конституцией Украины.

"Учитывая то обстоятельство, что законодательством Украины лицам, имеющим право вручать повестки, предоставлено только право на вручение повесток, а не на какие-либо другие действия, необходимо понимать, что совершение других действий, например, задержание и/или обыск лица, применение к лицу насилия, ограничение свободы передвижения, принудительное перемещение в ТЦКСП не предусмотрены законодательством. Поэтому такие действия могут быть признаны незаконными в судебном порядке", - пояснил адвокат Александр Камша.

Когда доставление лица в ТЦК законно

Представители ТЦК имеют право только на вручение повесток. Любые другие действия в отношении лица (задержание или обыск, применение силы, ограничение свободы передвижения и т. д.) могут быть признаны незаконными.

В то же время, задержание и принудительное доставление лица в ТЦК считаются законными в случае, когда человеку уже выписывали повестку раньше, но он сам за ним не явился.

"Если вам выдали повестку, формально то, что указано в повестке, вы должны сделать - явиться в ТЦК и выполнить требования, которые там указаны", - подытожил Ростислав Кравец.