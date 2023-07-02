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Мобилизация 2023: кто из военнообязанных имеет право проходить службу по месту проживания

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Воскресенье 02 июля 2023 16:09
Мобилизация 2023: кто из военнообязанных имеет право проходить службу по месту проживания Кто может быть проходить военную службу по месту проживания (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть отдельная статья о мобилизованных, которые имеют право проходить службу в ВСУ по месту своего проживания. Такие граждане могут быть мобилизованы только по личному желанию.

Кто имеет право проходить службу в ВСУ по месту проживания, указано в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Часть мобилизованных украинцев при прохождении службы в ВСУ имеют право это делать по своему месту проживания. Это касается граждан, которые имеют право на отсрочку и изъявили добровольное желание проходить службу. Для этого им нужно написать соответствующий рапорт.

Согласно 23 статье, проходить службу недалеко от дома могут:

  • Лица, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей
  • Лица, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка самостоятельно
  • Лица, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью (это не обязательно должно быть биологическое родство, такие же права есть и у опекунов, родителей-воспитателей, приемных родителей)
  • Лица, которые воспитывают ребенка, у которого есть одна из перечисленных болезней, предусмотренных в Законе (список заболеваний большой, к нему относятся ДЦП, орфанные заболеваний, инсулинозависимый сахарный диабет и т.д)
  • Лица, на содержании которых находится их совершеннолетний ребенок, у которого есть I или II группа инвалидности
  • Лица, которые осуществляют постоянный уход за больными детьми, женой, своими родителями или родителями жены/мужа.
  • Усыновители, приемные родители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, которые лишены родительской опеки.
  • Лица, у которых жена/муж или родители (свои или супруга) имеют I или II группу инвалидности
  • Опекуны лиц с инвалидностью, у которых есть недееспособность, в установленном порядке подтвержденная судом.

Если речь идет об уходе за больным ребенком, женой или родителями, болезнь должна быть подтверждена соответствующими документами - выводом МСЕК или врачебно-консультативной комиссии, которая действует в рамках заведения охраны здоровья.

При оформлении ухода есть еще один важный нюанс - совместное проживание с лицом, за которым нужен уход. Оформить отсрочку сейчас можно только в том случае, если позаботиться о родственниках с инвалидностью больше некому.

Кстати, ранее мы писали о том, когда повестку могут вручить прямо на работе.

А еще рассказывали о том, как изменили порядок получения отсрочек при мобилизации.

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