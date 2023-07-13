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Чи можна уникнути мобілізації, якщо релігія не дозволяє воювати: точна відповідь

Чи можна відмовитися воювати через релігію (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні проживають представники різних релігій і віросповідань. На сьогодні відомо 10 релігій, які забороняють брати до рук зброю, та попри це такі громадяни України все одно підлягають загальній мобілізації.

Чи можна уникнути її законним шляхом - читайте в матеріалі Styler.

Які релігії забороняють використання зброї

До цього переліку належать:

  • Адвентисти-реформісти
  • Адвентисти сьомого дня
  • Євангельські християни
  • Євангельські християни-баптисти
  • Покутники
  • Свідки Єгови
  • Харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів
  • Християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами
  • Суспільство Свідомості Крішни

Чи можна відмовитися від повістки через релігію

Відповідно до статті 65 Конституції України Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх громадян України. У Законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" не згадано винятків для людей, які належать до тієї чи іншої віри.

До того ж стаття 35 Конституції України говорить про те, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою за мотивами релігійних переконань.

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Однак якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, його повинні замінити на альтернативну (невійськову) службу.

Що таке альтернативна служба

Альтернативну службу запроваджують замість проходження строкової військової служби для виконання обов'язку перед суспільством. Вона не передбачає військового вишколу та використання зброї.

Зазначимо, що термін альтернативної служби є більшим за строкову у півтора раза. Крім того, норма проходження альтернативної служби діяла в мирний час, а в умовах воєнного стану про неї не йдеться.

У такому випадку фахівець радить написати відповідного листа до військкомату та попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби.

Для цього потрібно надати документ, який підтвердить вашу приналежність до певної релігійної організації. Важливо розуміти, що таке право мають лише віряни, які належать до офіційних і чинних згідно із законодавством України релігійних організацій.

Тоді вас можуть призначити на небойову посаду: кухар, водій, інженер тощо.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вас силою ведуть у ТЦК.

Читайте також, хто має право проходити військову службу за місцем проживання.

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