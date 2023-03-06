Можно ли пить кофе при проблемах с давлением: кардиолог дала окончательный ответ

Кофейные правила для гипотоников

Гипотоникам, то есть людям с низким давлением, пить кофе можно, но не больше двух чашек в день. И желательно - со стаканом воды.

Сорт тоже очень важен. К примеру, в робусте вдвое больше кофеина, поэтому отдайте предпочтение арабике - более мягкому сорту кофе.

Кофейные правила для гипертоников

Если вы гипертоник - кофе каждый день - точно не ваш вариант. Да что там, вам в принципе не желательно вообще пить кофе. Ведь даже после одной чашки кофе повышается АД. А это дополнительная нагрузка на ваш организм.

Если не получается отказаться от кофе вообще, пейте кофе без кофеина.

Кофе при стрессе

Мы часто пьем кофе после бессонной ночи, после переутомления, но это очень большая ошибка. Ведь организм и так уже устал, а после чашечки кофе он начинает работать на сверхвозможностях. За такую ошибку можно расплатиться нарушением сердечного ритма.

Лучше дайте организму отдохнуть за чашкой мятного чая.

Болит ли от кофе сердце

Кофе сам по себе не вызывает болезни сердца. Если же кофе натощак да еще с сигаретой... Сосуды спазмируются и нарушается циркуляция по всему организму.

Вы можете почувствовать колющие боли или другой дискомфорт в груди.

Кофе, как и любой другой напиток, надо пить осознанно и главное - знать свою кофейную меру.