Чи можна пити каву при проблемах з тиском: кардіолог дала остаточну відповідь

Кавові правила для гіпотоніків

Гіпотонікам, тобто людям з низьким тиском, пити каву можна, але не більше двох чашок на день. І бажано - зі склянкою води.

Сорт також дуже важливий. Наприклад, в робусті удвічі більше кофеїну, тому віддайте перевагу арабіці - більш м'якому сорту кави.

Кавові правила для гіпертоніків

Якщо ви гіпертонік - кава щодня - точно не ваш варіант. Та що там, вам в принципі не бажано взагалі пити каву. Адже навіть після однієї чашки кави підвищується артеріальний тиск. А це додаткове навантаження на ваш організм.

Якщо не виходить відмовитися від кави взагалі, пийте каву без кофеїну.

Кава при стресі

Ми часто п'ємо каву після безсонної ночі, після перевтомлення, але це - дуже велика помилка. Адже організм і так вже втомився, а після чашки кави він починає працювати на надможливостях. За таку помилку можна розплатитися порушенням серцевого ритму.

Краще дайте організму відпочити за чашкою м'ятного чаю.

Чи болить від кави серце

Кава сама по собі не викликає хвороби серця. Якщо ж кава натщесерце та ще й з цигаркою... Судини спазмуються і порушується циркуляція по всьому організму.

Ви можете відчути колючі болі або ж інший дискомфорт в грудях.

Каву, як і будь-який інший напій, треба пити усвідомлено і головне - знати свою кавову міру.