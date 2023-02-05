Кардиолог назвала "популярные" витамины, которые могут навредить сердцу
Витамины в таблетках или сиропах – очень популярная добавка, которую часто покупают без рекомендаций врачей, каких-либо обследований или показаний. Это ведь просто витаминки, что от них будет? Так думают люди, увлекающиеся самолечением. А вот врачи говорят, что – будет.
О том, как прием "популярных" витаминов может навредить сердечно-сосудистой системе, рассказала в Instagram кардиолог Наталья Федив.
Витамины С, Е и группа B
По словам медика, небольшие исследования подтверждали уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний при приеме витамина С и Е. Однако за малыми исследованиями последовало большое (и не одно), которое опровергло информацию.
В результате польза витамина С и Е в качестве средств профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) была опровергнута. Туда же попали и В6, В12, фолиевая кислота (В9).
Но это еще не все. Появилось предположение, что прием витамина С и Е может даже несколько повышать риск сердечной недостаточности и геморрагических инсультов.
Витамин D+ кальций
Относительно приема витамина D в комбинации с кальцием у пациентов постарше еще "интереснее". Оказывается, что на фоне имеющихся возрастных изменений аортального клапана, они способствуют прогрессированию порока и увеличивают смертность.
Не принимайте витамины без назначения
Наталья Федив отмечает, что по рекомендации американской ассоциации кардиологов не следует принимать витамины в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Как поддерживать здоровье ССЗ
Рекомендации очень просты: контролируйте такие факторы риска, как курение, сверхвес, диабет, повышенный уровень холестерина. И это сделает однозначно больший вклад здоровья вашего сердца,
А полноценное питание – лучший способ получить в достаточном количестве необходимые для здоровья витамины и элементы.
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