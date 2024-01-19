Может ли военный уволиться со службы, если его близкий родственник получил инвалидность на фронте

Может ли считаться основанием для увольнения военного тяжелое ранение его родственника на фронте

"Военные, проходящие службу по призыву во время мобилизации, или по контракту, имеют право на увольнение с военной службы и на расторжение контракта во время действия военного положения исключительно в случае, если кто-то из их близких первой линии родства погиб или пропал без вести во время осуществление мер обеспечения национальной обороны Украины", - говорит адвокат.

При этом Крэкотень добавляет, что получение ранений и даже инвалидности военнослужащим при выполнении боевых задач не дает права на увольнение с военной службы его родственникам первой линии родства.

Отметим, что родственниками первой степени родства считаются родители лица и родители его супруга/супруги, его муж или жена, дети как физического лица, так и его мужа или жены, а также усыновленные дети.

"Мало того, даже сам по себе факт получения инвалидности в результате выполнения боевого задания не дает защитнику автоматического права на увольнение. Хотя законопроект 10378 именно эту ситуацию может изменить", - добавляет Крекотень.

Отметим, что если установлено, что состояние здоровья мобилизованного делает невозможным выполнение военных обязанностей или ставит под угрозу его здоровье, то его могут уволить со службы. Для этого военному нужно пройти ВВК. Увольнение может быть временным или постоянным, в зависимости от состояния здоровья.

О том, кто и при каких условиях может рассчитывать на увольнение из ВСУ, читайте здесь.