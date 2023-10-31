Кого могут уволить с военной службы по состоянию здоровья: объяснение юриста

Мобилизированные могут быть уволены со службы, если их физическое или психическое здоровье не соответствует стандартам, необходимым для выполнения воинских обязанностей.

Увольнение может быть временным или постоянным, пояснил в комментарии РБК-Украина юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский .

Болезни, определяющие негодность в мирное и военное время

Если установлено, что состояние здоровья мобилизованного делает невозможным выполнение военных обязанностей или ставит под угрозу его здоровье, то его могут уволить со службы. Этот процесс включает медицинский осмотр и оценку военного врача или комиссии. Увольнение может быть временным или постоянным, в зависимости от состояния здоровья и норм действующего законодательства.

Перечень болезней, при которых военный может быть уволен с военной службы, содержится в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

"Диагнозы для непригодности в мирное и военное время несколько отличаются. Список заболеваний, которые служат для увольнения с военной службы в мирное время, намного больше, чем в военное", – обращает внимание юрист.

Болезни, служащие основанием для освобождения от прохождения военной службы:

некоторые инфекционные и паразитарные заболевания;

новообразования, болезни крови и кроветворных органов;

болезни эндокринной системы, нарушение питания и нарушение обмена веществ, их последствия;

нервной системы, болезни глаза и придаточного аппарата, болезни уха;

системы кровообращения;

органов дыхания;

органов пищеварения;

кожи и подкожной клетчатки;

костно-мышечной системы и соединительной ткани;

мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин.

В указанном Приложении можно ознакомиться более подробно, какие диагнозы подпадают под категорию военной непригодности. Но важно обратить внимание, что согласно приказу МОУ №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении Изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", из списка исключены некоторые заболевания.

Фото: Увольнение со службы предусматривает медицинский осмотр и оценку комиссии (armyinform.com.ua)

Когда непригодность к военной службе определяется получением ранения

ВВК учитывает все обстоятельства получения ранения (травм, контузий и увечий) для принятия решения о непригодности и увольнения в случае:

если ранение было получено при защите Родины или исполнении обязанностей военной службы в составе действующей армии и флота, а также при защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при непосредственном участии в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, находясь конкретно в районах и в период совершения указанных мер;

если ранение получено в случае фактического исполнения служебных обязанностей во время прохождения военной службы в частях, не входивших в состав действующей армии. Получено при обстоятельствах, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или получено в результате правонарушения;

если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достигло такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе;

если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, не входящих в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, которое ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе;

службы по военной специальности;

если оно возникло у прошедшего медицинский осмотр до призыва на военную службу, принятие на военную службу по контракту (в частности заболевания, недиагностированные во время призыва (во время приема на военную службу), но патогенетически их развитие началось до призыва (до приема) на военную службу, и военная служба не повлияла на уже имеющееся заболевание и пригодность к военной службе.

Какая процедура освобождения от прохождения службы по состоянию здоровья

"Если после мобилизации вы уже направлены в воинскую часть и фактически проходите военную службу, в таком случае нужно подать рапорт об увольнении, обязательно указать причину увольнения, а именно по состоянию здоровья, также кратко отметить существующие проблемы со здоровьем. Нередки случаи, когда происходит ухудшение состояния здоровья вследствие обострения хронического заболевания или ранений, такие сведения нужно указывать в обязательном порядке", – обращает внимание Сергей Савинский.

Важно также в рапорте просить предоставить направление на прохождение ВВК для установления непригодности к военной службе. Также следует иметь документы, подтверждающие проблемы со здоровьем – это может быть медицинская карта, справки врача, направление на лечение.

Фото: Реабилитация после потери конечности (gettyimages.com)

Направление на прохождение ВВК подписывается по представлению командира начальником штаба (от начальника штаба полка и выше) или начальником кадрового органа (от начальника управления работы с личным составом объединения и выше) со ссылкой на решение командира военнослужащего, подавшего рапорт.

После получения направления нужно собрать и подать в ВВК вместе с направлением медицинскую книжку, военный билет, фотографию 3х4 см, а также служебную характеристику для проведения ВВК.

"Если же направление необходимо в связи с ранением, травмами, контузиями и увечьями, полученными во время прохождения военной службы – подается также оригинал справки об обстоятельствах получения травмы, ранения, контузии или увечья (копии или оригиналы, но должны быть должным образом заверенные документы)", – объясняет специалист.

ВВК принимает окончательное решение о непригодности лица по состоянию здоровья, неспособности выполнять свои служебные обязанности.

"Но ВВК может выдать постановление об освобождении от исполнения служебных обязанностей сроком до 30 календарных дней. Затем комиссия посылает заключение по результатам проведения медицинского осмотра в воинскую часть, где военнослужащий проходит службу", – отмечает юрист.

Служба воинской части оформляет необходимые документы и направляет их должностному лицу, уполномоченному принимать решение об увольнении по состоянию здоровья (командир бригады или полка).

"Далее принимается приказ об увольнении, который объявляется командиром воинской части. После этого военнослужащий сдает должность и исключается из списков личного состава воинской части. Важно, что в 5-дневный срок военнослужащий должен прибыть в ТЦК и СП по выбранному месту жительства для взятия на военный учет", – обращает внимание Сергей Савинский.

Фото: Стоит иметь документы о проблемах со здоровьем (biz.today.ua)

Заключение ВВК можно обжаловать

Во время военного положения при прохождении военнослужащими службы очень проблематично уволиться со службы по состоянию здоровья, сколько в действующем законодательстве прописаны точные диагнозы, при которых военный не может выполнять свои обязанности и нести службу, обращает внимание специалист.

Поэтому если в перечне нет болезни, которая есть у военного и действительно препятствует нормально функционировать и проходить службу и есть риск обострения, при получении заключения ВВК есть возможность его обжаловать.

"Очень часто при получении контузии военный не подает рапорт, а на скорую руку лечится несколько дней и дальше проходит службу. Такие действия несут риск для военнослужащего в дальнейшем получить проблемы со здоровьем, а также непринятие мер лечения может привести даже к смерти", – замечает он.

Юрист добавляет: от ударно-звуковых волн происходит воздействие на головной мозг, и после такого лицо может себя чувствовать не критично, но впоследствии иметь тяжелые последствия.

"Поэтому важно не пренебрегать возможностью и подавать рапорт. Также следует понимать тем, кто имеет тяжелые болезни, но принимают решение дальше продолжать службу, что они рискуют не только собственной жизнью, но и жизнью других, поскольку могут быть обузой для других военнослужащих", – подчеркивает Сергей Савинский.