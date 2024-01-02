Заставят ли украинок становиться на военный учет в 2024 году: объяснение юристов

В Украине сейчас готовят изменения к закону о мобилизации, поэтому в обществе активно обсуждают вопрос по поводу введения обязательного военного учета для женщин.

О том, заставят ли украинок становиться на учет в 2024 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram .

Придется ли женщинам становиться на военный учет

"Сейчас активно обсуждают этот вопрос на фоне того, что могут принять новый закон о мобилизации. Что ждет украинок, если законопроект примут в том виде, какой он сейчас? Там вносят уточнения в пункт о военной службе, где указывают, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование обязаны стать на военный учет", - объясняет адвокат Мария Левченко.

Она добавляет, что неважно, почему эта категория женщин до сих пор не стала на учет, ведь соответствующая норма действовала и раньше. Это касается даже украинок, которые окончили медицинские учреждения, но никогда не работали по специальности.

"Если они не станут на учет в 2024 году, то их ждет административная ответственность за нарушение требования. Кстати, есть еще один законопроект 10379, которым вводятся большие штрафы, в частности до 17 тысяч гривен за нарушение ведения военного учета, несообщение о семейном положении, или обстоятельства, предусмотренных законодательством", - говорит юрист.

Левченко отмечает, что еще есть постановление Минобороны номер 313 с перечнем специальностей, причастных к медицинским, например психология, определенные работники специфических сфер и т. п.

"Соответственно, согласно этому перечню, женщины пока не будут вынуждены становиться на военный учет. Пока это требование остается добровольным. Но если вы уже встали на учет, то будете вынуждены подчиняться действующим нормам в отношении военного долга и службы, равно как и мужчины. Также на женщин тогда распространяются требования к военному учету, службе, отсрочке, мобилизации", - говорит адвокат.

Она отмечает, что в статью 10378, регулирующую эти вопросы, сейчас вносятся коррективы. Поэтому женщины, уже вставшие на военный учет, в дальнейшем должны выполнять требования ТЦК и СП о прохождении ВВК, сообщать об изменении места жительства, семейного положения и т. п.