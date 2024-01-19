Чи може військовий звільнитись зі служби, якщо його близький родич отримав інвалідність на фронті

Чи може вважатись підставою для звільнення військового важке поранення його родича на фронті

"Військові, який проходять службу за призовом під час мобілізації, або за контрактом, мають право на звільнення з військової служби та на розірвання контракту під час дії воєнного стану виключно у випадку, якщо хтось із їхніх близьких першої лінії спорідненості загинув або зник безвісти під час здійснення заходів забезпечення національної оборони України", - каже адвокат.

При цьому Крекотень додає, що отримання каліцтв, поранень і навіть інвалідності військовослужбовцем під час виконання бойових завдань не надає права на звільнення з військової служби його родичам першої лінії споріднення.

Наголосимо, що родичами першого ступеня споріднення вважаються батьки особи та батьки її чоловіка/дружини, її чоловік або дружина, діти як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також усиновлені діти.

"Мало того, навіть сам по собі факт отримання інвалідності внаслідок виконання бойового завдання не надає захиснику автоматичного права на звільнення. Хоча законопроект 10378 саме цю ситуацію може змінити", - додає Крекотень.

Зазначимо, що якщо встановлено, що стан здоров'я мобілізованого унеможливлює виконання військових обов'язків або ставить під загрозу його здоров'я, то його можуть звільнити зі служби. Для цього військовому треба пройти ВЛК. Звільнення може бути тимчасовим або постійним, залежно від стану здоров'я.

Про те, хто і за яких умов може розраховувати на звільнення із ЗСУ, читайте тут.