Полезно ли употреблять соевый соус: какой покупать ни в коем случае нельзя

Многие украинцы задаются вопросом, можно ли употреблять соевый соус, не вредит ли это здоровью. Его спокойно можно добавлять в пищу, если он хорошего качества.

Об этом рассказала в Instagram нутрициолог Снежана Ворошилова.

Что нужно знать о соевом соусе

Соевый соус хорошего качества – это продукт брожения (ферментации) соевых бобов, который происходит с помощью определенных микроорганизмов (плесневых грибков аспергила, дрожжевых грибков сахаромицетов и лактобацилл, соединенных в закваске).

Процесс изготовления длится от нескольких месяцев до 3 лет. Затем соус пастеризуют, дезактивируют все живое, и разливают по бутылкам.

В хорошем соусе такой состав:

соевые бобы ~ примерно 19%,

пшеница/ ячмень (в некоторых видах),

соль,

закваска Кодзи (может быть замечено, а может и не быть, потому что соевые бобы ферментированы итак этой закваской).

Несмотря на то, что продукт содержит сою и пшеницу, он гипоаллергеннен, потому что во время ферментации специфичность белков исчезает и они превращаются в аминокислоты.

Какой соус нельзя покупать

И совсем другое дело – некачественный соевый соус. Он готовится быстро, потому что это просто раствор разных пищевых добавок (сахар, консерванты, красители, регуляторы кислотности, усилители вкуса, загустители). В нем может содержаться соевый порошок в количестве 2,5-4,5%.

Удивительно то, что дорогой соус не всегда качественный, иногда они стоят одинаково, но по составляющим очень отличаются. Внимательно читайте этикетки!

Пример качественного и некачественного соевого соуса (instagram.com/nutritionist_voroshylova)