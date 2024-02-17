Имеет ли право ТЦК выписывать штрафы без суда: объяснение юриста

За нарушение закона о мобилизации военнообязанных мужчин ждет наказание. Оно может быть в виде наложения штрафа, или даже лишения свободы, если гражданина суд признает уклонистом.

О том, может ли ТЦК самостоятельно налагать штрафы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube .

Имеет ли право ТЦК выписывать штрафы

"К нам обратились с вопросом о том, имеет ли право ТЦК выписывать штрафы, ведь это не суд? Но на самом деле военкоматы вправе рассматривать административные нарушения, составлять протокол и даже выносить постановление о наложении штрафа самостоятельно без суда", - говорит адвокат Кристина Очкур.

При этом юрист объясняет, что именно поэтому вся история с электронными реестрами, а также нормы в новом законопроекте о мобилизации, где говорится о том, что ТЦК сможет налагать арест на имущество гражданина, нарушившего законодательство о мобилизации, имеет скрытую угрозу.

"Дело в том, что арест будет налагать суд, а именно нарушение и постановление о привлечении к ответственности ТЦК будет делать самостоятельно. То есть они вас привлекут к ответственности, а потом подадут в суд заявление о том, что нужно арестовать ваше имущество. Норма об этом пока не действует, потому что законопроект был принят только в первом чтении. Осталось еще одно чтение и подпись президента", - добавляет Очкур

Вместе с тем норма о том, что ТЦК могут выносить постановления об административных правонарушениях, действует согласно законодательству.

Добавим, что нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета влечет штраф от 500 до 1000 тысяч гривен (от 8 500 до 17 000 грн).

Отметим также, что человек, в отношении которого составлено постановление, имеет право обжаловать его в суде. Срок обжалования - 10 дней. Если в течение 15 дней гражданин не уплатил штраф и не обжаловал постановление в суде - постановление передается в исполнительную службу. Тогда с гражданина взимается штраф, но уже в двойном размере. Также придется заплатить исполнительный сбор.