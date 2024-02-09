"Все имущество будет арестовано": адвокат сказал, чего ждать мужчинам, сбежавшим из Украины

Адвокат Андрей Приходько прокомментировал законопроект о мобилизации в Украине . Он заявил, что находящимся за границей мужчинам могут "угрожать санкции", даже арест имущества.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Приходько сказал в эфире телеканала "Киев24".

"Будут приняты санкции"

Законопроект о мобилизации адвокат назвал "сырым и очень спорным".

"Даже если лицо не зарегистрировалось или находится за границей, то фактически, после принятия закона, оно считается проинформированным о том, что нужно пройти эти процедуры", - отметил он.

При этом Приходько объяснил, что мужчины, которые не будут регистрироваться в электронном кабинете призывника или же не обратятся в ЦНАП, могут быть наказаны.

"Будут приняты санкции. Есть три альтернативы. Если у вас нет телефона, вы идете в ЦНАП. Если вы не можете пойти в ЦНАП, вы идете в военный комиссариат. Но здесь вопрос наиболее болезненный: а что делать тем, кто за границей? Тем, кто находится сейчас за границей, но при этом является гражданином Украины", - рассказал адвокат.

"Физически ни ЦНАП, ни военкомат им не подходит. Потому что они физически не находятся на территории Украины", - добавил он.

Адвокат прокомментировал законопроект по мобилизации (скриншот)

Имущество под арест?

По словам Приходько, если же находящийся за границей мужчина не выполнит условия, предусмотренные новым законопроектом, его имущество в Украине может быть арестовано.

"Все мужчины, уехавшие из Украины, и у которых осталось, например, имущество в Украине, то фактически это все имущество будет арестовано. С этой точки зрения мне немного сложно представить, как это будет реализовываться", - заявил адвокат.

"Видимо, будут получать решение суда. И после этого оно будет передаваться в исполнительную службу, а она тогда будет накладывать эти аресты. Таким же образом, как она применяет к классическим должникам", - добавил он.

При этом Приходько отметил, что мужчинам, а "особенно уклонистам, незаконно выехавшим из Украины", в ближайшее время потребуется явиться в консульство.

"Встать на военный учет или все же зарегистрироваться в этом электронном кабинете, или возвращаться в Украину", - считает адвокат.

Что делать мужчинам за рубежом (коллаж: РБК-Украина)

Кто выдаст повестки за границей

Кроме этого, он объяснил, имеют ли дипломаты, согласно украинскому законодательству, право вручать повестки. По словам Приходько, по распоряжению руководителя ТЦК СП они якобы могут это делать.

На вопрос ведущего, о том, будут ли блокироваться счета мужчин, давно находящихся за границей и начавших там работать еще до полномасштабной войны, адвокат ответил: "Совершенно верно".

"Тот закон, который сейчас внесен в ВР, я больше, чем убежден, что он в той редакции голосование не пройдет. И оно будет меняться. Пока сложно представить, как за неисполнение, даже иногда не по прямой вине личности, можно совершить такие репрессивные, фактически, меры по отношению к человеку", - считает адвокат.