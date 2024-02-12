Украинцам рассказали, какое имущество не могут арестовать из-за долга: точный список
Для того чтобы вернуть долги, исполнительная служба может наложить арест на имущество. Однако есть список вещей, которые точно не будут описаны и реализованы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Ти ж юрист".
Кто налагает арест
Арест налагает исполнительная служба на основании постановления исполнителя об аресте средств должника.
Само постановление выносится согласно исполнительным документам или из решения суда, судебного приказа или нотариуса.
Исполнительная служба накладывает аресты только на должников. А причин ареста может быть множество.
Например, у вас есть долг в банке или есть задолженность по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.
Соответственно, взыскателем по вашему делу может быть физическое, юридическое лицо или государство. Это зависит от того, что и кому вы должны.
Какое имущество не могут арестовать
Юристы назвали список, какое имущество не может быть арестовано исполнительной службой:
- предметы ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены), вещи индивидуального пользования
- лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику
- мебель - по одной кровати и стулу на каждого человека и один стол, один шкаф на семью
- один холодильник на семью
- один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон на каждого человека
- запас питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его содержании
- имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов должником, членами его семьи и лицами, находящимися на его содержании
- семена, необходимые для очередного посева и несобранный урожай - у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание)
- сельскохозяйственный инвентарь у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством
- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник
Ранее мы сообщали, как проверить, есть ли вы в реестре должников, и как выйти из "черного" списка.
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