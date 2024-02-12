Украинцам рассказали, какое имущество не могут арестовать из-за долга: точный список

Для того чтобы вернуть долги, исполнительная служба может наложить арест на имущество. Однако есть список вещей, которые точно не будут описаны и реализованы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал " Ти ж юрист ".

Кто налагает арест

Арест налагает исполнительная служба на основании постановления исполнителя об аресте средств должника.

Само постановление выносится согласно исполнительным документам или из решения суда, судебного приказа или нотариуса.

Исполнительная служба накладывает аресты только на должников. А причин ареста может быть множество.

Например, у вас есть долг в банке или есть задолженность по уплате алиментов, штрафов или государственных налогов.

Соответственно, взыскателем по вашему делу может быть физическое, юридическое лицо или государство. Это зависит от того, что и кому вы должны.

Какое имущество не могут арестовать

Юристы назвали список, какое имущество не может быть арестовано исполнительной службой: