Позволит ли новый закон забирать жилье у уклонистов: объяснение юриста

С тех пор как в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект об усилении мобилизации, в обществе распространяется много слухов относительно того, как будут наказывать уклонистов. В том числе и о том, что у нарушителей мобилизации будут забирать жилье.

О том, действительно ли новый закон позволит забирать жилье у уклонистов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube.

Будут ли забирать жилье у уклонистов

"Новым проектом 10449 не предусмотрен арест имущества. Им предусмотрено, что ТЦК может обратиться в суд с заявлением, чтобы суд наложил арест на счета, электронные кошельки и т.д. То есть речь идет о блокировке карт. Также ТЦК может обратиться в суд, чтобы ограничить право на вождения авто", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Она отмечает, что в первом проекте закона о мобилизации был пункт о том, что начальник ТЦК мог наложить арест на имущество, но во втором проекте этого нет.

"Почему же возникли эти слухи о том, что у уклонистов будут забирать имущество? Раньше был законопроект 10378 и из-за него был большой скандал и сразу после него подали еще один проект под номером 10379, именно он предусматривал огромные штрафы по 200 000 грн. Из-за него пошли слухи, потому что люди понимают, что если человек не может заплатить этот штраф, то исполнительная служба может арестовать имущество", - объясняет юрист.

Очкур подчеркивает, что этот законопроект не был принят.

Бутут ли арестовывать имущество мужчин, которые выехали за границу

Ранее мы писали о том, что адвокат Андрей Приходько объяснил, будут ли арестовывать имущество выехавших за границу мужчин. По его словам, если мужчина не выполнит условия, предусмотренные новым законопроектом, его имущество в Украине может быть арестовано.

"Все мужчины, уехавшие из Украины, и у которых осталось, например, имущество в Украине, то фактически это все имущество будет арестовано. С этой точки зрения мне немного сложно представить, как это будет реализовываться", - заявил адвокат.

Он также добавил, что, вероятно, для этого суд будет принимать решение, которое будет передаваться в исполнительную службу, а тогда она будет накладывать аресты. Таким же образом, как она применяет это к классическим должникам.