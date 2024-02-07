8 вещей в ванной, которые нужно регулярно мыть, а какие - немедленно выбросить

В ванной есть вещи, которые нужно регулярно мыть, но часто этого никто не делает. К тому же, некоторым из них долго пользоваться нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Better Homes&Gardens .

Щетки и расчески

В таких предметах накапливаются не только волосы, но и пыль, грязь и различные средства для волос. Нужно ежедневно вытаскивать лишние волосы из гребешка и мыть их мылом.

В частности, для чистки щетки можно использовать старую зубную щетку. Так легко и тщательно очистить такие предметы.

Коврики в ванной

На такие коврики все становятся мокрыми ногами. Нужно стирать его в стиральной машинке регулярно, хотя бы раз в месяц. Так можно избежать микробов.

Мочалка из люфы

В мочалках со временем скапливается много бактерий. Даже мочалку из натурального материала (люфы) следует менять раз в месяц.

Чтобы мочалки были чистыми, нужно очищать их каждую неделю, замачивая в разбавленном отбеливающем растворе на 5 минут.

Ершик для унитаза

Удалите грязь из ершика с помощью раствора с горячей водой и несколькими колпачками отбеливателя в ведре. Через час извлеките и промойте горячей водой.

Все обычно чистят самый ершик, но забывают за держатель. Держатель для ершика хранит на себе очень много грязи.

Кнопка унитаза

Важно не забывать о кнопке слива, ведь на ней содержится много микробов. Тщательно очищайте ее, когда моете туалет.

Кисти для макияжа

Высыпания на лице могут быть не только из-за стресса или гормонального сбоя. Причиной могут быть грязные кисточки для макияжа. После каждого использования мойте их мылом без запаха или детским.

Когда кисточки высохнут, храните их подальше от брызг воды в шкафу или ящике, чтобы они оставались сухими как можно дольше.

Дозатор для мыла

На дозаторе могут оставаться остатки зубной пасты. Помойте его с помощью теплой воды и нескольких капель моющего средства.

Лезвия для бритья

Лезвия надо периодически выбрасывать, особенно если на них появились следы от ржавчины. Эксперты говорят, что для того, чтобы бритва была чистой, мыть ее нужно каждый раз после использования и протирать спиртом с помощью ватного тампона.