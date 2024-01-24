Украинский шеф-повар показал, какие сковородки не стоит покупать в магазине

Сковорода - незаменимая вещь на кухне. Чтобы выбрать в магазине качественную сковородку, следует знать о некоторых нюансах. Все потому, что много прорекламированных сковородок - это всего лишь маркетинг.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok - страницу украинского шеф-повара Александра Городника.

Каких сковородок избегать

Эксперт говорит, что нужно избегать карбоновых и гранитных покрытий сковородок. Это всего лишь маркетинг.

"Просто примеси перемешаны вместе с обычным тефлоном или другими материалами", - говорится в сообщении.

Повар говорит, что сковорода с царапинами начинает выделять токсические испарения, которые могут привести к тяжелым заболеваниям.

Однако наиболее опасны химические примеси именно в посуде с тефлоновым покрытием "PFOA" и "PFOS" или перфтороктановая и перфтороктансульфоновая кислота. Они способствуют развитию некоторых видов рака, включая рак молочной, предстательной желез и яичников.

Любая сковородка прослужит долго, если вы будете за ней ухаживать должным образом.

не наливать на горячую сковороду холодную воду (без резких перепадов температуры)

никогда не царапать

использовать силиконовые или деревянные лопатки

мыть только мягкой стороной губки

насухо вытирать

Что лучше выбрать

Чугун

Это тяжелый и прочный материал, отлично сохраняющий тепло. Этот тип сковороды подходит не только для жарки, но и для варки и томления пищи.

100% керамическая сковорода

По сравнению с алюминием керамика обладает природными антипригарными свойствами без добавления химических компонентов.

Нержавеющая сталь

Не должно быть маркировки "PFOA" и "PFOS". Сковороды из нержавеющей стали широко используются в профессиональной среде.

Преимущество нержавеющей в том, что она проста в обслуживании и имеет хороший срок службы даже при стабильном использовании.

Из минусов - это очень долго нужно учиться на ней жарить так, чтобы ничего не прилипало.