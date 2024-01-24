Украинский шеф-повар показал, какие сковородки не стоит покупать в магазине
Сковорода - незаменимая вещь на кухне. Чтобы выбрать в магазине качественную сковородку, следует знать о некоторых нюансах. Все потому, что много прорекламированных сковородок - это всего лишь маркетинг.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok- страницу украинского шеф-повара Александра Городника.
Каких сковородок избегать
Эксперт говорит, что нужно избегать карбоновых и гранитных покрытий сковородок. Это всего лишь маркетинг.
"Просто примеси перемешаны вместе с обычным тефлоном или другими материалами", - говорится в сообщении.
Повар говорит, что сковорода с царапинами начинает выделять токсические испарения, которые могут привести к тяжелым заболеваниям.
Однако наиболее опасны химические примеси именно в посуде с тефлоновым покрытием "PFOA" и "PFOS" или перфтороктановая и перфтороктансульфоновая кислота. Они способствуют развитию некоторых видов рака, включая рак молочной, предстательной желез и яичников.
Любая сковородка прослужит долго, если вы будете за ней ухаживать должным образом.
- не наливать на горячую сковороду холодную воду (без резких перепадов температуры)
- никогда не царапать
- использовать силиконовые или деревянные лопатки
- мыть только мягкой стороной губки
- насухо вытирать
Что лучше выбрать
Чугун
Это тяжелый и прочный материал, отлично сохраняющий тепло. Этот тип сковороды подходит не только для жарки, но и для варки и томления пищи.
100% керамическая сковорода
По сравнению с алюминием керамика обладает природными антипригарными свойствами без добавления химических компонентов.
Нержавеющая сталь
Не должно быть маркировки "PFOA" и "PFOS". Сковороды из нержавеющей стали широко используются в профессиональной среде.
Преимущество нержавеющей в том, что она проста в обслуживании и имеет хороший срок службы даже при стабильном использовании.
Из минусов - это очень долго нужно учиться на ней жарить так, чтобы ничего не прилипало.
@o_gorodnik Яким сковорідками користуєтесь ви Ніяких діамантових, карбонових, гранітних і тд. покриттів сковорідок ніколи не купуйте. Це всього навсього хороший маркетинг або просто домішки перемішані разом зі звичайним тефлоном або іншими матеріалами. Сковорідка з подряпинами почне виділяти токсичні випаровування які можуть призвести до важких захворювань. Але найбільш найнебезпечніші хімічні домішки саме в посуді з тефлоновим покриттям PFOA і PFOS або (перфтороктанова та перфтороктансульфонова кислота) яка сприяє розвитку декількох видів раку, включаючи рак молочної та передміхурової залоз, яєчників. Але будь-яка сковорідка прослужить довго, якщо ви будете за нею доглядати належним чином : - не наливати на гарячу сковорідку холодну воду (тобто без різких перепадів температур) - ніколи не царапати - використовувати силіконові або дерев’яні лопатки. - мити тільки м’якою стороною губки. - насухо витирати На чому ж тоді готувати . Дайте тепер оберемо найкращу сковорідку Чавун — важкий і міцний матеріал, відмінно зберігає тепло. Цей тип сковороди підходить не тільки для смаження, а й для варіння і томління їжі. 100% керамічна сковорідка. У порівнянні з алюмінієм кераміка володіє природними антипригарними властивостями без додавання хімічних компонентів. Інші види покриття без маркування PFOA і PFOS З Нержавіючої сталі – Такі сковороди широко використовуються у професійному середовищі. Перевага нержавіючої сталі в тому, що вона проста в обслуговуванні і має хороший термін служби навіть при регулярному використанні. Із мінусів – це дуже довго треба вчитись на ній смажити так щоб нічого не прилипало, я серйозно Остання сковорідка – це для тих кому не шкода відвалити купу грошей і потім передавати ту сковорідку в успадкування з покоління в покоління. Цінник на них від 200$ за шт… Рекламувати марки цих 3-ох виробників я не буду, можливо колись домовлюсь з одними з них і все вам покажу. А ви самі можете написати топові фірми нижче в коментах #сковорідка#рекомендації#кухар#готуємо оригінальний звук - o_gorodnik
Ранее мы сообщали, что нужно сделать, чтобы еда не пригорала к сковороде.
Также мы писали, что нельзя готовить на сковороде с антипригарным покрытием, чтобы не повредить ее.