Заробив на квитках: Вакарчук розповів, де братиме кошти на вибори

Святослав Вакарчук розповів, де буде брати фінансування на проведення передвиборчої кампанії, а також висловив своє ставлення до мажоритарної системи. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Чесно".

Музикант, який нещодавно висловився про намір брати участь у парламентських виборах та представив свою команду, на питання, за яким принципом і яким чином будуть формуватися списки, відповів, що це буде вирішувати з'їзд партії.

Також він висловив свою думку про мажоритарну виборчу систему.

"Мажоритарка - це минула, стара політика, яка повинна відійти раз і назавжди в минуле. Ми дуже очікуємо, що нові парламентські вибори, якщо наша країна проголосувала за зміни, пройдуть за новою виборчою системою - системою нових виборчих списків", - заявив Вакарчук.

Вакарчук розповів про гроші на вибори (фото: УНІАН)

Щодо джерел фінансування передвиборчої кампанії своєї партії "Голос", Вакарчук заявив, що в жодному разі не буде брати гроші у олігархів.

"Ми не беремо жодної копійки у олігархів і не будемо ніколи з ними ні про що говорити", - заявив політик.

Святослав Вакарчук розповів, що частина коштів буде взята від прибутків за концерти, а більша частина фінансування - це малий та середній бізнес.

"Більша частина грошей, які ми будемо збирати і збираємо зараз, надходять від малого та середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти. Ми впевнені, що з їх допомогою ми чесно зберемо всі гроші".

Вакарчук розповів про гроші на вибори (twitter.com/chesno_movement)

Користувачі мережі не дуже прихильно поставилися до Святослава Вакарчука в якості політика. А також скептично оцінили його слова щодо грошей від малого та середнього бізнесу. Проте знайшлося й чимало прихильників музиканта і політика.

"Він у ВР вже був і нічого не зробив";

"Він навіть назву нормальну придумать не може";

"Вялий, він і голос - вялий";

"А чого він від журналістів бігав? Вийти на прес-конференцію і потім бігати від звичайних питань? Банкова текст не написала?"

"Перспективи у нової партії "Голос" С. Вакарчука є, вони цілком відповідають запиту суспільства на якісне суттєве оновлення політичних еліт професіоналами з гідною репутацією, здатних на реальні зміни, а не на популістські обіцянки всім всього";

"Про гроші від малого та середнього бізнесу не дуже правдиво вийшло, на мій погляд".

Вакарчук розповів про гроші на вибори (скрін: twitter.com)

До слова, вже з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.

А також писали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.