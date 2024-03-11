Момент награждения "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии Оскар 2024

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил статуэтку Оскар 2024 года в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", но саму церемонию награждения режиссера вырезали из международной телеверсии ежегодной премии.

Фильм "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии Оскар 2024

В сокращенной международной телеверсии 96-й Церемонии вручения наград премии Оскар 2024 года организаторы почему-то вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победу одержала документальная лента "20 дней в Мариуполе", автором которой является украинский режиссер Мстислав.

"20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии Оскар 2024 (фото: Getty images)

На телеканале Суспільне Культура сегодня в 20:30 должны были показать сокращенную версию церемонии награждения Оскар 2024, которая прошла в ночь с 10 на 11 марта.

Однако команда организаторов Суспільного обнаружила, что награждение украинских документалистов и других категорий вырезали из этой версии.

Конечно, команда телеканала выразила свое сильное возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited.

А вместо сокращенной версии, которую им направили, команда покажет украинцам полную версию, которая была в прямом эфире телеканала.

Сам Мстислав Чернов пока не комментирует ситуацию, однако исполнительный продюсер Суспільного уже успел высказать свое мнение.

"Сейчас в эфире телеканала Суспільне Культура снова идет Оскар. Но это не сокращенная международная версия, которую мы анонсировали раньше - это повтор полной версии со вчера. Почему? Потому что в международной версии не нашлось места для награждения "20 дней в Мариуполе" и мощной речи Мстислава Чернова.Это единственная номинация, которую вырезали? Нет, международная версия - это очень сокращенный вариант "Оскара". Почему тогда мы возмущены? Потому что в прошлом году в международной версии номинация "Лучший документальный фильм" как раз была. И победил там фильм "Навальный". И Юлия Навальная произносила политическую речь на аполитической церемонии", - пишет Лукьян Галкин.

Также он добавил, что версия Оскара, где нет момента награждения "20 дней в Мариуполе", не нужна украинским зрителям. И протест Диснею команда уже направила.