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Чернобыль 2.0: жители Северодвинска раскупили йод и дозиметры, улицы опустели

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 11:57
Чернобыль 2.0: жители Северодвинска раскупили йод и дозиметры, улицы опустели
Фото: коллаж РБК-Украина

После взрыва ядерной ракеты около Северодвинска в сети бьют тревогу

Взрыв под Архангельском в РФ, который прогремел 8 августа на военном полигоне в поселке Сопка к северу от села Ненокса, из-за утечки радиации и умалчивания властями деталей инцидента многие сравнивают с ядерной катастрофой, которая произошла в Чернобыле в 1986 году. По данным Госинспекции ядерного регулирования Украины, загрязненные массы после взрыва около Северодвинска в РФ продержатся над нашей страной до 16 августа.

Отметим, что в России в районе, где произошло ЧП, радиационный фон значительно превысил норму. Кроме того, забили тревогу и в Финляндии, а Организация Гринпис настоятельно призвала российские власти пролить свет на произошедшее и ликвидировать последствия, но Кремль предпочитает хранить молчание и заверяет, что поводов для беспокойства нет, а эвакуировать население под Северодвинском нет необходимости.

Чернобыль 2.0: жители Северодвинска раскупили йод и дозиметры, улицы опустели

Фото: ТАСС

Тем временем в этом городе закрыли детские садики, а люди скупили в аптеках йод. Кроме того, раненых после взрыва доставили в Москву. Точное количество пострадавших не называется, а число погибших официально составило пять человек. Местные поговаривают, что на самом деле жертв около 15.

В Росатоме заявили, что сотрудники корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Разведка западных стран утверждает, что под Архангельском происходили испытания новых российских ракет, которые Кремль анонсировал еще в прошлом году. Речь идет о межконтинентальной крылатой ракете с ядерной установкой "Буревестник". Именно такая ракета и взорвалась.

Как пишут местные жители в соцсетях, самому младшему из погибших было 29 лет, и шансов выжить у них не было, передают "Факты".

Как рассказал Сергей из Архангельска, который не назвал фамилию, у погибших "буквально сварилась кровь".

"Нейрохирургов, травматологов и реаниматологов вызывали в местное отделение ФСБ и заставляли дать расписку о неразглашении. Врачей из Северодвинска, которые привозили в областную больницу раненых после взрыва, проверяли на радиацию. Забрали у них одежду, уничтожили и выдали новую", - говорится в сообщении.

Чернобыль 2.0: жители Северодвинска раскупили йод и дозиметры, улицы опустели

Взрыв под Архангельском сравнивают с катастрофой в Чернобыле (Фото: twitter.com/clmazin)

Алина из Северодвинска, которая работает в госпитале, куда привозили пострадавших после взрыва, также описала ситуацию в городе и дала людям рекомендации.

"Что хочу сказать? Я бы посоветовала всем закрыть окна и пить йод", - написала она в сети.

Также в Северодвинске и Архангельске жители разобрали в магазинах дозиметры.

Наталья Антонова, которая проживает под Архангельском, рассказала, что йод мгновенно исчез из магазинов, и люди скупали его коробками.

"Уже говорили, что нежелательно пить воду из водопровода, есть местную рыбу и употреблять молочные продукты от наших коров", - добавила женщина.

Известный видеоблогер с ником Stark уже назвал последствия от взрыва ядерной ракеты в Северодвинске "Чернобыль 2.0".

Отметим, что вскоре посде взрыва начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов заявил, что расположенные на разных улицах датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

"С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный", - это сообщение позже было удалено с сайта администрации, однако сохранилось в веб-архиве.

Добавим, что район Двинского залива Белого моря был закрыт для кораблей сроком на месяц.

Видео: YouTube / Stark

Как сообщалось ранее, автор сериала "Чернобыль" от HBO Крейг Мейзин прокомментировал взрыв под Архангельском и выразил обеспокоенность тем, что российские власти могут скрывать страшные подробности трагедии.

Напомним, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук раскрыл неизвестные подробности аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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