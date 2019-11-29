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Чорна п'ятниця: стиліст розповів, які речі краще всього купувати

STYLERЖиття    29.11.2019 - 14:15
Чорна п'ятниця: стиліст розповів, які речі краще всього купувати
Чорна п'ятниця 2019 (Фото: РБК-Україна)

Відомий стиліст розповів, які речі варто обов'язково купити в Чорну п'ятницю

29 листопада в Україні стартувала Чорна п'ятниця - день божевільних знижок. З цього приводу відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу.

Відомий стиліст зазначив, що не потрібно кидатися купувати все підряд. Українцям слід звернути увагу на речі з базового гардероба, які актуальні незалежно від сезону: сині, чорні джинси, білі і чорні футболки, класичні сорочки, базові речі. За його словами, саме прості речі користуються найбільшим попитом.

Чорна п'ятниця: стиліст розповів, які речі краще всього купувати

Чорна п'ятниця 2019 - що варто купувати (Фото: pixabay.com)

"Наприклад, ми купуємо дуже гарний піджак, а під нього надягаємо прості джинси. По суті, в будь-якому гардеробі, як у ансамблі, не може бути десять головних скрипок - вона завжди в оркестрі одна. Так і в одязі - мало хто може поєднувати кілька яскравих акцентів", - зазначив Сахтара.

Чорна п'ятниця: стиліст розповів, які речі краще всього купувати

Чорна п'ятниця 2019 - що варто купувати (Фото: pixabay.com)

Однак не варто проходити повз унікальних, ексклюзивних речей. Адже така можливість – купити унікальну річ, каже стиліст, може випасти дійсно один раз.

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