Як заощадити в Чорну п'ятницю: топ-5 відмінних способів

Чорна п'ятниця в Україні (фото: pixabay.com)

Лайфхаки для вигідних покупок в Чорну п'ятницю 2019

Чорна п'ятниця в 2019 році випадає на 29 листопада. Як підготуватися до свята розпродажів і не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця – в добірці порад від Styler.

Лайфхак #1 Стратегія

Чорна п'ятниця – відмінна можливість заощадити і вигідно купити техніку, одяг і ще дуже великий асортимент товарів. Але щоб не витратити всі гроші, погнавшись за низькими цінами, варто заздалегідь продумати, що дійсно необхідно купити. Для цього складіть список бажаних покупок, порадьтеся з близькими. Товари в такому списку слід розмістити в порядку важливості.

Фото: Для вигідного шопінгу варто скласти список (pixabay.com/Leamsii)

До речі, в Чорну п'ятницю з великою знижкою можна придбати сезонний одяг. Наприклад, літнє взуття, сукні, легкі куртки і т. д. Якщо у вас є така необхідність, окрему позицію "на майбутнє" рекомендується відвести саме для таких речей.

Лайфхак #2 Розвідка

Реклама Чорної п'ятниці практично у всіх магазинах стартує за кілька тижнів до розпродажу. Торгові мережі заманюють покупців знижками та акціями.

Після складання плану покупок вирушайте на розвідку цін. Дізнайтеся вартість бажаних категорій товарів до початку розпродажів, і які знижки на них плануються 29 листопада. Порівняйте ціни в декількох магазинах.

Перед Чорною п'ятницею потрібно пройтися по магазинах,дізнатися ціни і асортимент (фото: pixabay.com/jarmoluk)

Лайфхак #3 Планування

Наступним кроком для вигідних покупок в Чорну п'ятницю є планування бюджету. Чітко визначтеся з сумою, яку збираєтеся витратити. У день розпродажу не беріть з собою грошей більше встановленого ліміту, щоб не піддатися на хитрі маркетингові виверти. На банківській карті також можна встановити обмеження.

Лайфхак #4 Правила шопінгу

Найбільший асортимент товарів в магазинах на Чорну п'ятницю буде в момент їх відкриття. Тому в магазин варто прийти заздалегідь. Приміром, у США торговельні центри відкриваються опівночі Чорної п'ятниці, а черги перед ними шикуються за кілька годин до старту розпродажів.

Робіть покупки швидко. Замислюючись і вибираючи в день знижок, можна залишитися без потрібного розміру або зовсім не встигнути купити товар. Уникнути цього допоможе заздалегідь складений список.

На шопінг краще йти з добре підготовленими напарниками. Розподіліть, хто і що повинен купити, і вирушайте по різних відділах.

Чорну п'ятницю покупки потрібно робити швидко (фото: pixabay.com/StockSnap)

Лайфхак #5 Покупки онлайн

Тим, хто збирається провести Чорну п'ятницю в онлайн-магазинах, також варто проаналізувати асортимент, ціни та знижки. Крім цього, потрібно заздалегідь ознайомитися з умовами оплати і доставки, якщо не потрібна реєстрація – створити обліковий запис.

Перевагою покупок в мережі є не тільки відсутність черг, але також і можливість заздалегідь відкласти речі в "кошик". А коли стартує розпродаж - просто натиснути на кнопку "купити".

Для швидкого моніторингу знижок в Інтернеті перед Чорною п'ятницею скористайтеся сайтами-агрегаторами. На них представлені збірки українських і зарубіжних магазинів зі знижками для різних категорій товарів.

Повідомлення про розпродажі і промо-кодів для вигідних покупок можна знайти і в рекламних розсилках від онлайн-магазинів на e-mail.