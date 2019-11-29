Черная пятница: стилист рассказал, какие вещи лучше всего покупать

Черная пятница 2019 (Фото: РБК-Украина)

Известный стилист рассказал, какие вещи стоит обязательно купить в Черную пятницу

29 ноября в Украине стартовала Черная пятница - день сумасшедших скидок. По этому случаю известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание.

Известный стилист отметил, что не нужно бросаться покупать все подряд. Украинцам следует обратить внимание на вещи из базового гардероба, которые актуальны независимо от сезона: синие, черные джинсы, белые и черные футболки, классические рубашки, базовые вещи. По его словам, именно простые вещи пользуются наибольшим спросом.

Черная пятница 2019 - что стоит покупать (Фото: pixabay.com)

"Например, мы покупаем очень красивый пиджак, а под него надеваем простые джинсы. По сути, в любом гардеробе, как ансамбле, не может быть десять главных скрипок - она всегда в оркестре одна. Так и в одежде - мало кто может совмещать несколько ярких акцентов", - отметил Сахтара.

Черная пятница 2019 - что стоит покупать (Фото: pixabay.com)

Однако не стоит проходить и мимо уникальных, эксклюзивных вещей. Ведь такая возможность – купить уникальную вещь, говорит стилист, может выпасть действительно один раз.