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Черная пятница: стилист рассказал, какие вещи лучше всего покупать

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 14:15
Черная пятница: стилист рассказал, какие вещи лучше всего покупать
Черная пятница 2019 (Фото: РБК-Украина)

Известный стилист рассказал, какие вещи стоит обязательно купить в Черную пятницу

29 ноября в Украине стартовала Черная пятница - день сумасшедших скидок. По этому случаю известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание.

Известный стилист отметил, что не нужно бросаться покупать все подряд. Украинцам следует обратить внимание на вещи из базового гардероба, которые актуальны независимо от сезона: синие, черные джинсы, белые и черные футболки, классические рубашки, базовые вещи. По его словам, именно простые вещи пользуются наибольшим спросом.

Черная пятница: стилист рассказал, какие вещи лучше всего покупать

Черная пятница 2019 - что стоит покупать (Фото: pixabay.com)

"Например, мы покупаем очень красивый пиджак, а под него надеваем простые джинсы. По сути, в любом гардеробе, как ансамбле, не может быть десять главных скрипок - она всегда в оркестре одна. Так и в одежде - мало кто может совмещать несколько ярких акцентов", - отметил Сахтара.

Черная пятница: стилист рассказал, какие вещи лучше всего покупать

Черная пятница 2019 - что стоит покупать (Фото: pixabay.com)

Однако не стоит проходить и мимо уникальных, эксклюзивных вещей. Ведь такая возможность – купить уникальную вещь, говорит стилист, может выпасть действительно один раз.

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