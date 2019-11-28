Черная пятница 2019: когда состоится главная распродажа года

Черная пятница 2019 (фото: РБК-Украина)

Черная пятница 2019 (Black friday) - день грандиозных скидок и тотальных распродаж пройдет во всем мире в конце ноября

Когда состоится Черная пятница 2019, и почему день, в который витрины магазинов зазывают покупателей яркими рекламными плакатами, называют "черным" - в материале Styler.

Черная пятница: когда магазины предложат самые большие скидки в году

Настоящий праздник для шопоголиков с каждым годом набирает популярность во всем мире, но впервые его начали проводить в США. Черная пятница проходит сразу после любимого праздника американцев, Дня Благодарения, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.

В этом году Черная пятница 2019 пройдет 29 ноября. Некоторые магазины и торговые центры открываются в полночь. Даже в столь позднее время у касс выстраиваются толпы людей, которые жертвуют своим сном ради удачных покупок.

Черная пятница 2019 (фото: pixabay.com)

История Черной пятницы

Когда у американцев возникла идея проводить особый день распродаж в магазинах доподлинно неизвестно. Первые упоминания о данной традиции появились в конце ХIХ века, но массовой она стала спустя еще половину столетия. С 50-х годов прошлого века магазины США с пятницы после Дня Благодарения начинали Рождественский сезон ярмарок и скидок.

Ежегодно в конце ноября миллионы покупателей штурмуют магазины в надежде приобрести самые разнообразные товары по выгодной цене. В среднем скидки в Черную пятницу составляют от 50% до 90%.

В Америке традиции Черной пятницы наиболее яркие. Магазины открываются ранним утром или даже ночью, наибольший выбор товаров и акционных предложений ждет именно первых покупателей. Люди занимают очереди, а некоторые шопоголики для удобства ожидания берут с собой складные стулья или даже ставят палатки у магазинов.

Черная пятница 2019 (фото: pixabay.com)

10 фактов о Черной пятнице

1. Негативное название "Черная пятница" появилось в Филадельфии много лет назад. Черной стали называть пятницу после Дня Благодарения из-за беспросветных пробок на дорогах. В наши дни на Черную пятницу пробки образуются и от тележек в магазинах. Толпы покупателей штурмуют торговые центры в надежде совершить выгодные покупки, ничего не замечая на своем пути.

Известны даже случаи, когда обезумевшая в погоне за дешевыми товарами толпа затоптала насмерть сотрудника магазина.

2. Американцы часто жертвуют отдыхом и берут отпуск лишь только для того, чтобы появилось время удачно "пошопиться" в конце ноября.

3. Покупатели в США готовы задолго до Черной пятницы выстраиваться в очередь перед магазинами, чтобы совершить выгодную покупку. Однажды американка провела почти 2 недели перед входом в магазин, чтобы в числе первых приобрести телевизор с огромной скидкой. А чтобы ждать было комфортно, некоторые покупатели даже устанавливают палатки у магазинов.

4. В 2012 году в магазине Walmart женщина, прикрываясь двумя детьми, распыляла перцовый аэрозоль, чтобы не допустить других покупателей внутрь. Пострадали почти 2 десятка человек.

5. В Черную пятницу лучше не покупать игрушки. Как правило, прямо перед Рождеством на них предлагают гораздо большие скидки.

6. В период между Черной пятницей и Рождеством совершается 20% от годовой розничной торговли в США. При этом количество потраченных покупателями денег в Черную пятницу с каждым годом растет и в среднем составляет 380$ на человека.

Черная пятница 2019 (фото: pixabay.com)

7. Электроника является самой популярной категорией товаров - 59% покупателей в этот день приобретают смартфоны или планшеты.

8. В общей сложности люди тратят между $50 и $60 млрд при совершении покупок в Черную пятницу. На эти деньги можно купить по паре обуви для каждого жителя Индии.

9. В США более 80 млн людей, которые ищут выгодные цены в пятницу после Дня Благодарения. Это если бы все граждане Германии пошли по магазинам в один день.

10. За Черной пятницей следует Киберпонедельник, который в США и ряде других стран считается днем-лидером в сфере Интернет-продаж. Но даже в первую десятку он не входит. Больше всего покупок в Интернет-магазинах совершаются за две недели до Рождества.

Черная пятница 2019 пройдет и в Украине. Торговые центры, бутики, интернет-магазины уже анонсировали распродажи и заманчивые скидки на 29 ноября. Стоит отметить, что в некоторых магазинах грандиозные скидки стали устанавливать за неделю до старта - 22 ноября.