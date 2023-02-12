Дно дна: очередная компания попала в скандал с названием для напитков. Что не так с "Бучей Кобучей"
Производители из Ирпеня, которые выпускают напитки из чайного гриба, оскандалились с новым маркетинговым ходом. Свою новую коллекцию они назвали "Героическая Буча Комбуча", чем вызвали волну гнева у украинцев в социальных сетях.
Что не так с названием напитков и почему возмущены украинцы - читайте в материале Styler ниже.
Буча Комбуча
Команда производителей напитков из чайного гриба, у которой производство находится в Ирпене Киевской области, выпустила новый напиток с названием "Героическая Буча Комбуча".
Это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.
Считается, что специальный чайный гриб улучшает пищеварение, повышает тонус, добавляет энергии и поддерживает иммунную систему.
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Что не так с напитком?
Идея назвать напиток из чайного гриба именем Бучи украинцам пришлась не по вкусу. По социальным сетям пронеслась волна гнева, и в адрес компании полетело много возмущенных комментариев.
В социальных сетях производителю спрогнозировали быстрый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг сравним с использованием на этикетках названий концлагерей - Аушвиц или Освенцим.
- Какое дно. У вас в голове точно купа дерьма. И это - неизлечимо. Уже на прошлой неделе одни извинялись за название пива. Но вы пробили очередное дно.
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- Это дно дна!
- Нейминг на костях.
- А "Апероль шприц Аушвиц" будет? А коньяк "Мариуполь", а пиво "Изюм"? Что это за ужас?
- Откройте уже курс вместе с "Варвар" на тему "Как уничтожить бизнес тупым циничным названием".
- Коктейль "Бабий яр"? Освежитель воздуха "Дахау"? Когда вы уже мозг включите?
- Да выпустите уже томатный сок "Кровь Бучи" - это же хайп на крови!
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- От вашего пойла совсем мозги атрофировались?
- Это просто дно - так пренебрежительно относиться к памяти погибших…
- Напиток не дегустировала, но название как-то не зашло совсем. Рабочие места в регионе - это прекрасно, но в то время как Буча вынуждена была показывать героизм, там было совсем не смешно
- Позор! Вынуждена это написать, так как я маркетолог А еще я была в оккупированной Буче…
Скриншоты
Стоит отметить, что компания пока на хейт в сети не реагирует и комментариев по поводу названия не дает. На официальном сайте производителя также нет реакции на возмущение украинцев.
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