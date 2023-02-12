Дно дна: очередная компания попала в скандал с названием для напитков. Что не так с "Бучей Кобучей"

Производители из Ирпеня, которые выпускают напитки из чайного гриба, оскандалились с новым маркетинговым ходом. Свою новую коллекцию они назвали "Героическая Буча Комбуча", чем вызвали волну гнева у украинцев в социальных сетях.

Что не так с названием напитков и почему возмущены украинцы - читайте в материале Styler ниже.

Буча Комбуча

Команда производителей напитков из чайного гриба, у которой производство находится в Ирпене Киевской области, выпустила новый напиток с названием "Героическая Буча Комбуча".

Это безалкогольный ферментированный напиток, который производится из подслащенного чая, смешанного с культурой бактерий и дрожжей.

Считается, что специальный чайный гриб улучшает пищеварение, повышает тонус, добавляет энергии и поддерживает иммунную систему.

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Что не так с напитком?

Идея назвать напиток из чайного гриба именем Бучи украинцам пришлась не по вкусу. По социальным сетям пронеслась волна гнева, и в адрес компании полетело много возмущенных комментариев.

В социальных сетях производителю спрогнозировали быстрый крах и в комментариях указали, что такой маркетинг сравним с использованием на этикетках названий концлагерей - Аушвиц или Освенцим.

Какое дно. У вас в голове точно купа дерьма. И это - неизлечимо. Уже на прошлой неделе одни извинялись за название пива. Но вы пробили очередное дно.

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Это дно дна!

Нейминг на костях.

А "Апероль шприц Аушвиц" будет? А коньяк "Мариуполь", а пиво "Изюм"? Что это за ужас?

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Коктейль "Бабий яр"? Освежитель воздуха "Дахау"? Когда вы уже мозг включите?

Да выпустите уже томатный сок "Кровь Бучи" - это же хайп на крови!

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От вашего пойла совсем мозги атрофировались?

Это просто дно - так пренебрежительно относиться к памяти погибших…

Напиток не дегустировала, но название как-то не зашло совсем. Рабочие места в регионе - это прекрасно, но в то время как Буча вынуждена была показывать героизм, там было совсем не смешно

Позор! Вынуждена это написать, так как я маркетолог А еще я была в оккупированной Буче…

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Стоит отметить, что компания пока на хейт в сети не реагирует и комментариев по поводу названия не дает. На официальном сайте производителя также нет реакции на возмущение украинцев.