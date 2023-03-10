В Одессе разразился языковой скандал в известном магазине: видео и подробности

В Одессе разразился языковой скандал в магазине EVA. Кассиры отказались обслуживать покупательницу на украинском языке, и делали вид, что не понимают, что от них хотят.

Что случилось

Пришедшая в магазин женщина попросила ее обслуживать на украинском, на что кассирша переспросила: "Вы хотите на украинском?", но не перешла на государственный язык.

В то же время покупательница напомнила, что именно на украинском должно производиться обслуживание, однако ее просьбу игнорировала как упомянутая выше кассирша, так и другая сотрудница.

Одесситка обратилась к языковому омбудсмену, написала заявление, приложив к нему видеозапись конфликтной ситуации. На рассмотрение дела кассирша не явилась, прислав письменное объяснение своей позиции.

Кассирше выписали штраф

Отметим, что инцидент произошел в декабре 2022 года, теперь стало известно о его разрешении.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, ознакомившись с протоколом и предоставленными доказательствами, зафиксировал нарушение. Теперь кассирша должна заплатить штраф в размере 3200 гривен.

"Закон требует обслуживания на государственном языке, и он был нарушен. Общение на любом другом языке также приемлемо, но только в случае, если клиент этого попросил и этот вариант устраивает обе стороны", - прокомментировала представитель уполномоченного на юге страны Ярослава Витко-Присяжнюк.

У кассирши своя версия

В объяснении работница магазина настаивает на том, что заговорила по-русски с другим клиентом, который не мог понять, что такое "питательный крем".

А покупательница, возмущенная нарушением языкового законодательства "прицепилась" к ней именно во время общения с этим клиентом.

В свою очередь заявительница предоставила видео. На нем видно, что кассир и ее коллега действительно говорят по-русски именно с женщиной, игнорируя ее просьбу обращаться к ней на государственном языке.

Отметим, что Одесская область занимает второе место в Украине по количеству нарушений законодательства. Хуже ситуация только в Киеве (159 обращений). Также в нарушители попали Харьковская (47), Днепропетровская (42), Николаевская (24) и Киевская (20) области.

Фото: facebook.com/yaroslava.vitko