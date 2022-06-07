ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому в Україні зберігаються високі ціни на рані овочі та коли чекати зниження

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 червня 2022 15:20
Чому в Україні зберігаються високі ціни на рані овочі та коли чекати зниження Фото: ціни на овочі в Україні можуть впасти в липні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Високі ціни на ранні овочі тримаються через те, що не надходить продукція з окупованих областей півдня України. Вони можуть подешевшати лише через місяць.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Як зазначила аналітик, зазвичай в період з жовтня по травень до українських споживачів овочі (помідори, огірки, перець тощо) надходять з інших країн (переважно Туреччина) та з українських тепличних господарств. У червні підключаються овочі відкритого ґрунту з південних областей нашої країни, а вже потім дозріває врожай і по всій території України.

За її словами, цього року через тимчасову окупацію Херсонської та частини Запорізької областей російськими військами немає змоги отримати решті території України частини перших овочів відкритого ґрунту з півдня. Тому поки що тримаються високі ціни на ранні овочі.

"По мірі того, як будуть достигати овочі відкритого ґрунту на території центральних, західних та північних областей, а це орієнтовно початок-середина липня, то ціна буде опускатися і ставати більш комфортною для споживачів", - зазначила вона.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даним моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
В Україні хочуть заборонити феєрверки
В Україні хочуть заборонити феєрверки
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися