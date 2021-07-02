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В Україні фермери масово знищують урожай черешні: на відео не поглянеш без сліз

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П'ятниця 02 липня 2021 10:16
В Україні фермери масово знищують урожай черешні: на відео не поглянеш без сліз Фото: в Україні мелітопольська черешня нікому не потрібна (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Українські фермери змушені знищувати урожай Мелітопольської черешні. Вони пояснюють це тим, що нібито на ягоди немає попиту і вона нікому не потрібна.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Запорізької обласної організації Аграрного союзу України Анатолій Тиховод.

Він повідомив, що попиту на черешню немає і ніхто навіть не хоче торгуватися.

"Корисна ягода черешня нікому не потрібна. Ніхто навіть не торгується. Справа не в ціні навіть, просто ніхто не купує, ринки перенасичені, купівельна спроможність громадян України дуже низька, переробка працює на концентратах", - повідомив він.

Через це фермери змушені позбавлятися від врожаю, зрізуючи плоди з дерева.

"Що робити фермерам ???? Дерева треба звільняти від врожаю, щоб наступного року розраховувати на урожай, який теж може виявитися нікому не потрібен", - сказано під відео.

Відео позбавлення від врожаю можна подивитися тут.

Чим же корисна черешня

Черешня володіє також високим тонізуючим ефектом, тому корисна для серця і судин, а також благотворно впливає на імунну систему. У ній багато антиоксидантів, що уповільнюють процес старіння, і аротиноїдів, благотворно впливають на шкіру, зір, стан волосся і провідність нервової системи.

Добова норма вживання черешні становить приблизно 200 г, що відповідає одній чашці. У цій кількості міститься 110 ккал, 2 г білка, 1 г жирів і 21 г вуглеводів. Важливо вписувати порцію черешні в свою щоденну норму БЖУ.

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