Чи буде в Україні дефіцит продуктів: чого чекати влітку

В Україні не очікується дефіциту продуктів через те, що внутрішнє виробництво значно перевищує споживання. Проте окупація півдня України та схильність населення робити запаси може призвести до певних проблем.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

"Україна - велика аграрна країна, яка не лише годує себе, а й забезпечує ключовими продуктами харчування велику частку населення нашої планети. Тому глобально говорити про дефіцит продуктів харчування підстав немає", - сказала вона.

Водночас вона зазначила, що є певні виключення. По-перше, вони спричинені тимчасовою обмеженістю доступу до територій України, що спеціалізуються на вирощуванні певних культур. Зокрема, окуповані Херсонська та частина Запорізької областей спеціалізуються на промисловому вирощуванні черешні, перців, цибулі, баклажанів, динь та кавунів.

Крім того, проблеми виникають через ажіотажний попит зі сторони населення, що пов’язане з бажанням зробити запаси продовольства під час військового стану (гречка).

"Однак нестача цих продуктів може бути перекрита за допомогою імпортних поставок нашими партнерами та надходженням врожаю нового року на інших територіях України", - сказала вона.