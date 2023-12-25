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"Мира на земле и в сердце". Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Понедельник 25 декабря 2023 16:37
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"Мира на земле и в сердце". Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством Украинские звезды поздравили с Рождеством 2023 года (фото: коллаж Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В этом году многие украинцы впервые празднуют Рождество 25 декабря. По новоюлианскому календарю также отмечают этот праздник немало знаменитостей, среди которых Катя Осадчая, Леся Никитюк, Ирина Билык и многие другие.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть, какие слова и фото распространяют отечественные селебрити в этот светлый зимний день.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Леси Никитюк, Кати Осадчей, Лилии Ребрик, Григория Решетника, Илоны Гвоздевой, Камалии, Насти Каменских, Ирины Билык, Евгения Клопотенко.

Леся Никитюк

"Со Святвечером! С Рождеством Христовым!", - лаконично поздравила телеведущая.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Катя Осадчая

"Пусть Рождество будет тихим и уютным. С Рождеством!", - написала телеведущая и показала фото с сыновьями - Иваном и Данилой.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Лилия Ребрик

"С Рождеством Христовым! От нашей семьи желаем мира, любви, понимания, единения и силы, нашим - побороть зло", - пожелала ведущая и ее муж Андрей Дикий.

Григорий Решетник

"С Рождеством Христовым! Победы Украины, мира, согласия и любви каждой украинской семье! Сегодня Святвечер и наша семья загадала одно общее украинское желание! Христос ся Рождает! Славим Его", - говорится в посте семьи Решетников, которые также опубликовали короткое праздничное видео.

Илона Гвоздева

"Ой радуйся земле, Сын Божий родился! Желаю всем здоровья, мира, тепла и семейного уюта!", - обратилась к поклонникам танцовщица.

Камалия

"В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашего дома, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой", - поздравила певица.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Камалия с детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Настя Каменских

"Счастливого Рождества каждому! Желаю мира на земле и сердце. Пусть у каждого из нас будет больше моментов для радости рядом с родными и близкими людьми", - написала артистка.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Ирина Билык

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" - написала певица.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Ирина Билык с сыном (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Евгений Клопотенко

"Я стараюсь встречаться с семьей каждое воскресенье и мне кажется, что эту традицию нужно возрождать и популяризировать, как вы считаете?... От меня - весь стол по аутентичным традициям, от мамы - вареники. Любите близких и цените каждую минуту жизни", - поздравил украинцев шеф-повар и показал семейную фотографию.

&quot;Мира на земле и в сердце&quot;. Осадчая, Ребрик и другие звезды трогательно поздравили украинцев с Рождеством

Евгений Клопотенко с семьей (фото: instagram.com/klopotenko)

Узнайте все запреты, традиции и приметы светлого праздника Рождества.

Также смотрите самые теплые поздравления с большим праздником в стихах и открытках.

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Ирина Билык Катя Осадчая Лилия Ребрик звезды шоу-бизнеса