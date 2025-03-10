6 полезных добавок, которые сделают привычный кофе еще вкуснее

Кофе - это не только напиток, но и целый ритуал. Чтобы добавить напитку новых вкусовых оттенков и полезных свойств, стоит знать об некоторых ингредиентах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Мед

Диетолог Роксана Эхсани рассказала, если вы просто не можете обойтись без немного сладостей в своем утреннем кофе, то мед - это вкусный и полезный вариант. Он является природным подсластителем, который имеет как антиоксиданты, так и антимикробные преимущества.

В первую очередь это связано с набором ферментов и биоактивных соединений. Несмотря на то, что сахар, содержащийся в меде, является естественным, он все еще может влиять на уровень сахара в крови, поэтому наслаждайтесь им в умеренных количествах.

Какао-порошок

Он придаст кофе шоколадный вкус без добавления сахара. Кроме того, какао-порошок богат антиоксидантами, такими как полифенолы, которые подавляют воспаление и могут даже уменьшить симптомы боли по всему телу.

Растительное молоко

Такое молоко является полезным дополнением к кофе, поскольку содержит низкое содержание насыщенных жиров и значительное количество клетчатки и микроэлементов. Независимо от того, будь то овсяное или миндальное, стоит выбрать вариант с низким содержанием сахара или чрезмерного количества консервантов.

Идеальное растительное молоко также будет обогащено кальцием, витамином D и даже белком.

Экстракт ванили

Ничто так не поднимет настроение, как ванильный латте. Но этот кофейный напиток часто содержат сахар и насыщенный жир.

К счастью, вы можете приготовить его дома, добавив немного экстракта ванили в свой кофе. Добавлять стоит очень небольшое количество.

Кленовый сироп

Подобно меду, кленовый сироп является еще одним природным подсластителем, который имеет некоторые дополнительные преимущества для здоровья. Это благодаря растительным соединениям, витаминам, минералам и антиоксидантам.

Однако, как и мед, кленовый сироп является концентрированным источником сахара.

Корица

Корица добавляет вкуса, аромата и антиоксидантов. Есть некоторые доказательства того, что корица также может помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови.

Исследования даже показывают, что эта обычная домашняя специя уменьшает воспаление в организме.

Добавки для кофе, которых следует избегать

Ароматизированные сливки могут содержать большое количество добавленного сахара, искусственных ароматизаторов и консервантов. Добавленный сахар способствует воспалению в организме, потенциально способствуя развитию хронических заболеваний.

И хотя обезжиренные сливки могут показаться отличным вариантом, но часто они содержат больше добавленного сахара, чем их традиционные аналоги, чтобы сохранить вкус и текстуру.

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