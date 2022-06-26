Частину України заллють дощі, а на іншій буде сонце й спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у неділю буде спекотною. Однак, у деяких областях прогнозують дощі.
Яка погода буде в Україні найближчими днями - читайте нижче.
За даними Укргідрометцентру, в Україні, крім північних та більшості західних областей, місцями прогнозують короткочасні дощі та грози.
Вітер очікується північно-східний та східний, 5-10 м/с.
Температура вночі сягатиме +13...+18 градусів, вдень +26...+31, в Криму +22...+24.
26 червня у більшості західних, південних, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попри сильну спеку в південних та східних областях синоптики обіцяють дощі. Сонячна погода буде тільки у:
У Київській області погода буде без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме +13...+18, вдень +26....+31.
У Києві вночі синоптики прогнозують +16...+18, вдень +28...+30.
Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що спека в Україні починає набирати оберти. У неділю вона ще буде відносно стриманою. За даними, на півдні опади будуть лише вночі, а вже вдень припиняться.
Раніше ми повідомляли про те, яка погода буде в Україні до кінця червня.
Також писали, що синоптики дали прогноз погоди на липень.