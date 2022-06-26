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Часть Украины зальют дожди, а на другой будет солнце и жара: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине в воскресенье будет жаркой. Однако, в некоторых областях прогнозируют дожди.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - читайте ниже.

За данным Укргидрометцентра, в Украине, кроме северных и большинства западных областей, местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет достигать +13...+ 18 градусов, днем +26...+ 31, в Крыму +22...+24.

26 июня в большинстве западных, южных, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Несмотря на сильную жару в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Солнечная погода будет только в:

  • Луцке;
  • Львове;
  • Ровно;
  • Житомире;
  • Хмельницком;
  • Киеве;
  • Чернигове;
  • Сумах.

В Киевской области погода будет без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит +13...+ 18, днем +26....+31.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +16...+ 18, днем +28...+30.

Прогноз погоды на 26 июня

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным, на юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся.

Ранее мы сообщали о том, какая погода будет в Украине до конца июня.

Также писали, что синоптики дали прогноз погоды на июль.

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