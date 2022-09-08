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З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається

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Велика Британія, Четвер 08 вересня 2022 22:07
З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається Фото: Єлизавета II посміхалася на своєму останньому фото (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Єлизавета II, яка померла 8 вересня у шотландському замку Балморал, на своєму останньому прижиттєвому фото променисто посміхалася. Ці кадри були зроблені під час аудієнції з новопризначеним прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, всього за кілька днів до смерті монарха.

Про це передає The Sun.

Зустріч з новим главою уряду відбулася 6 вересня і стала першою, коли королева провела захід за межами Лондона або Віндзора.

Так, в останні місяці життя монарха перевели у Балморал через побоювання з приводу її стану рухатися - у Єлизавети II виникли проблеми з мобільністю.

На цих фотографіях монарх сяє, вітаючи Трасс - 15-го прем'єр-міністра країни, якого вона призначила під час свого правління.

З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається

Останні прижиттєві знімки Єлизавети II (фото: Getty Images)

Хоча Її Величність використовувала свою тростину для стійкості, на аудієнцію вона прийшла в гарному настрої для традиційної церемонії "цілування рук".

Як заявляв тоді представник палацу, королева "прийняла на аудієнції високоповажного члена парламенту Елізабет Трасс і попросила її сформувати нову адміністрацію".

З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається

Єлизавета II посміхається на своєму останньому знімку (фото: Getty Images)

"Міс Трасс прийняла пропозицію Її Величності та поцілувала руки після її призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства", - говорилося в заяві Букінгемського палацу.

З'явилося останнє фото Єлизавети II. На ньому королева посміхається

Ліз Трасс на аудієнції у королеви (фото: Getty Images)

Нагадаємо також, що колишній прем'єр Борис Джонсон раніше зустрічався з королевою, щоб офіційно запропонувати свою відставку в 40-хвилинній бесіді, але на камеру ця зустріч не потрапила.

Як повідомлялося, 8 вересня після смерті королеви Британії Єлизавети II Букінгемський палац назвав новим монархом її сина Чарльза.

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Єлизавета II
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